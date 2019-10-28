الدكتورة خلود تنهي خلافها مع بثينة الرئيسي برعاية شيماء علي (فيديو)‎

أعلنت الفنانة الكويتية بثينة الرئيسي، عن تصالحها مع الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، وذلك خلال تواجدهما سويًا في معرض العطور المقام في أرض المعارض بدولة الكويت.

وأظهر مقطع فيديو، تداولته الحسابات الفنية المهتمة بالمشاهير عبر موقع ”إنستغرام“، قول بثينة الرئيسي إن الزمن مهما طال بينهما لا بد أن تعود علاقتهما، وإن خلود لا قلب مثل قلبها.

وردت الدكتورة خلود قائلة، إنها عندما رأت بثينة نسيت كل الخلافات التي كانت بينهما على الفور.

وكشف مقطع آخر ظهرت فيه الفنانة شيماء علي وهي تتوسط للصلح بين الدكتورة خلود والفنانة بثينة الرئيسي.

يُذكر أن الخلافات بين الدكتورة خلود وبثينة الرئيسي تعود إلى فضحها للخلاف بينها وبين فرح الهادي؛ الأمر الذي جعل الدكتورة خلود تبتعد عن الحديث معها.