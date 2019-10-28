حليمة بولند تتلقى عرض زواج مفاجئًا (فيديو)

تلقت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، عرض زواج مفاجئًا من مقلد المشاهير شهاب، الذي فاجأها بالمزحة.
ويظهر مقلد المشاهير شهاب، في مقطع فيديو مع الإعلامية الكويتية، إذ فاجأها بوصلة غزل انتهت بعرضه الزواج عليها، من خلال مظروف كتب فيه ”إلى ملكة جمال الإعلاميات العرب حلم حياتي أتزوجك بس ما عندي مهر 40 مليون شو سوي؟“.
ولم تستطع حليمة بولند تمالك نفسها من الضحك، وردت عليه بقولها، ”أنا أقولك شو تسوي.. احلم على قدك يا بابا“.
وكان مقلد المشاهير شهاب، قلد العديد من النجمات خلال استضافته في برنامج ”سوار شعيب“، مع الإعلامي الكويتي شعيب راشد، في أيار/مايو 2018، ومنهم الإعلامية الكويتية حليمة بولند، بأن ارتدى ”باروكة“ على رأسه تشبه شعرها مع وضع مكياج مشابه لها، ومقلدًا صوتها وهي تقول لشعيب، ”راح أوديك ورا الشمس“، في إشارة للخلاف السابق بينهما، إذ سبق وانسحبت بولند من برنامج ”سوار شعيب“ على الهواء، بعد أن عرض صورة شخصية لها اعتبرتها مسيئة.
كما نفت حليمة بولند الأنباء التي راجت بقوة بشأن زواجها، بعدما ظهرت في مقطع فيديو مرتدية فستان زفاف في جو احتفالي.
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