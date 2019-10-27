شاهد كيف تدعم عارضات الأزياء تظاهرات لبنان بطرق مبتكرة (صور وفيديو)

واكبت عارضات الأزياء اللبنانيات حراك الشارع في لبنان، ولكن على طريقتهن الخاصة، ورغم أن الفنانين يبقون هم الأكثر حضورًا في هذه المظاهرات، إلا أن الفاشينيستات ساندن الاحتجاجات وقلن كلمتهن بطرق مبتكرة، وتعددت طرق التعبير لكن الرسالة واحدة.

الفاشينيستا اللبنانية ناتالي فنج، أضفت أجواء الاحتجاجات على احتفالها بعيد ميلادها، فأحضرت قالب حلوى على هيئة تمثال المتظاهرة اللبنانية التي باتت بمثابة أيقونة للاحتجاجات بعد اعتلائها إشارة المرور وسط العاصمة بيروت حاملة العلم اللباني بيدها.

ونشرت ناتالي فنج، صورة من الاحتفال عبر حسابها بموقع إنستغرام، وأرفقتها بتعليق قالت فيه أمنيتها لعامها الجديد وهي ”أمنيتي الوحيدة هذا العام هي أن يكون لبنان أفضل وأعظم“.

أيقونة الموضة اللبنانية جيسيكا قهواتي، نشرت صورة لها وهي ترتدي العلم اللبناني على هيئة فستان باللونين الأحمر والأبيض وشجرة الأرز اللبناني في المنتصف باللون الأخضر، وعلقت عليها على إنستغرام ”أقاتل من أجل لبنان لمرة واحدة في حياتي.. لدي أمل“.

الفاشينيستا ومدونة الموضة اللبنانية كارن وازن، أيضًا كان لها مساهمة من خلال لوحة جماعية لها برفقة أبنائها وهم يستلقون على الأرض، ويطلي كل منهم نفسه بلون ليكتمل بهم العلم اللبناني في صورة رمزية نشرتها عبر حسابها بإنستغرام، وعلقت عليها ”معكم، ومن أجلكم، نحن نحبك يا لبنان.. لبنان ينتفض“.

أما الفاشينيستا اللبنانية نور عريضة فعقدت جلسة توعية لابنتها إيلا لتشرح لها أسباب خروج احتجاجات لبنان، وأخذت تحمسها على المشاركة في المظاهرات، وبثت مقطع الفيديو عبر حسابها بإنستغرام، وكتبت عنه ”خبروا ولادكن الحقيقة وعلموهن على حقوقن.. عم ندافع عن مستقبلهن“.