باكستان تحقق في تجول نجمة سوشيال ميديا داخل وزارة الخارجية (فيديو)

أثارت نجمة منصات التواصل الباكستانية حريم شاه جدلًا واسعًا، بعد أن ظهرت بمقطع فيديو، وهي تتجول داخل مبنى وأروقة وزارة الخارجية الباكستانية التي تتمتع بإجراءات أمنية مشددة، وقد شوهدت بالمقطع وهي تجلس على كرسي وزير الخارجية شاه محمود قريشي.

كما تضمن الفيديو المنشور أغاني هندية وبنجابية، لكن ما أن انتشر المقطع على شبكة الإنترنت، حتى أعلنت السلطات الباكستانية عن أنها بدأت تحقيقًا موسعًا في الأمر، بعد أن غضب كثير من الناس على وسائل التواصل الاجتماعي وشعروا بالقلق إزاء سلامة إجراءات الأمن.

وكشفت شاه خلال حديثها إلى ”cnn“، كيف تمكنت من الوصول والتجول داخل مبنى الوزارة، قائلة، ”نعم، وصلت إلى المكتب بعد طلب إذن، إذا كان الأمر مخالفًا للقواعد واللوائح، فلماذا تركوني أقوم بتصوير الفيديو“.

وأضافت، ”ذهبت -أيضًا- إلى الجمعية الوطنية، وحصلت على تصريح، وجرى دخولي بشكل صحيح، لم يمنعني أي أمن في أي وقت مضى، ولم يكن لدي أي عقبة، لم يساعدني أحد لقد دخلت بمفردي“.

يشار إلى أن شاه حريم ليست غريبة عن لقاء كبار السياسيين الباكستانيين والشخصيات المؤثرة في الماضي، إذ نشرت مقاطع فيديو مع عدد من السياسيين بمن فيهم فايز الحسن تشوهان.

Hareem Shah the tiktoker is in PM Office, how did that happen? pic.twitter.com/OCLFrk1aiL

— Adeel Raja (@adeelraja) October 22, 2019