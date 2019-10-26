الإعلامية السعودية لجين عمران تحتفل بعيد ميلادها الـ42 بحضور عدد من المشاهير (فيديو)

وثقت الفنانة أسيل عمران، لحظة الاحتفال بعيد ميلاد شقيقتها الإعلامية السعودية لجين عمران في أجواء مرحة، ووسط حضور عدد من المشاهير.
ونشرت أسيل مقاطع فيديو من حفل عيد ميلاد لجين الـ42 عبر حسابها الشخصي على ”إنستغرام“، والذي شهد إحضار قالب ”تورتة“ ضخم وسط أجواء مليئة بالضحك والمرح، في حضور مجموعة من الأصدقاء وأفراد أسرتها وعدد من الفنانين أبرزهم أصالة نصري وفهيد عليوة.
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وفاجأت أسيل عمران شقيقتها بالترتيب لحفل عيد ميلادها دون علمها، بداية من تجهيز المكان بالزهور الملونة والديكور والشموع والأواني الزجاجية والفواكه وحتى التصوير، وتحضير قالب التورتة وغيرها من الأمور.
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يذكر أن الإعلامية لجين عمران اشتهرت منذ أن قدمت برنامج ”صباح الخير يا عرب“ على شاشة Mbc، كما قدمت أمسيات شعرية في مهرجانات عدة، بينها مهرجان هجن الرئاسة في أبوظبي، وتم تكريمها وقتها، وتم اختيارها كأكثر شخصية مؤثرة في الشباب لعام 2009 من قبل ”دار الصدى الإماراتية“.
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وشاركت لجين شقيقتها أسيل عمران بالتمثيل خلال فيديو كليب ”يغيب ويشكي ظروفه“، الذي غنت فيه الأخيرة عام 2008، أما في التمثيل فظهرت بدور مذيعة عام 2016 في مسلسل ”ساق البامبو“ من بطولة الفنانة سعاد عبد الله.
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