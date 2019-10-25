هذا ما قالته الفنانة التونسية سناء يوسف عن المرأة الموريتانية وعن ”أوبرت غنائي“ يصدر قريبًا (فيديو)

عبرت الفنانة التونسية سناء يوسف عن سعادتها بالمشاركة في الدورة 14 من مهرجان نواكشوط الدولي للفيلم القصير ”نواكشورت“، الذي تنظمه دار السينمائيين الموريتانيين.

وقالت سناء يوسف في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“ خلال مشاركتها بالمهرجان، إنها ”لم تتردد للحظة في قبول الدعوة، والمشاركة في الدور 14 منه، حبًا في السينما“.

وأكدت أنها سعيدة بالتكريم الذي حصلت عليه من إدارة المهرجان، متمنية أن ”تكون دورة هذا المهرجان فاتحة خير لمختلف المهرجانات الثقافية في موريتانيا“.

وأضافت أنها ”كانت سعيدة بزيارة موريتانيا لأول مرة، وبالحماس الذي يبديه القائمون على المهرجان، والشباب المشاركون في ورشات التكوين الراغبون في تعلم السينما“.

سناء يوسف، التي قدمت عدة أعمال فنية في تونس ومصر، قالت في تصريحاتها لـ“إرم نيوز“ إنها ”كثيرًا ما كانت تقرأ عن المرأة الموريتانية، وإنها على اطلاع بوضع المرأة الموريتانية في المجتمع، ولاحظت خلال زيارتها لموريتانيا أن المرأة في هذه البلاد لها شخصية قوية ودؤوبة وذكية“. مشيرة إلى أن ”الصورة التي كانت لديها عن المرأة الموريتانية وشخصيتها القوية وحضورها تأكدت منها خلال هذه الزيارة للعاصمة نواكشوط“.

وحول آخر أعمالها، قالت الفنانة التونسية سناء يوسف إنها ”أنهت مؤخرًا أوبرت غنائيًا على غرار الحلم العربي، بمشاركة عدد من الفنانين العرب من تونس ومصر ولبنان ودول أخرى، وأن العمل سيصدر قريبًا، وأنها تنظر حاليًا في بعض الأعمال التي تم عرضها عليها مؤخرًا، لكنها لم تبدِ موافقتها على أي منها حتى الآن“.