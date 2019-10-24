الملحن اللبناني سمير صفير يهاجم المذيعة جويس عقيقي.. والأخيرة ترد (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، ظهر فيه الملحن اللبناني سمير صفير، وهو يهلل ويصرخ في وجه مراسلة تلفزيون MTV، اللبنانية جويس عقيقي.

وأثار ”صفير“ ضجة كبيرة، لتهجمه على مذيعة التلفزيون اللبناني، عقب ما اعتبره رفضها السماح له بقول رأيه أمام الكاميرا، بعد خطاب الرئيس اللبناني ميشال عون، ما جعله يهاجمها بكلمات ”خارجة وألفاظ بذيئة“.

ووجّه ”صفير“ كلمات لجويس عقيقي، قائلًا: ”أنا بدي أحكي، قبل ما إنتي تحكي“، وردت عليه المذيعة قائلة: ”اتركني أعمل شغلتي المهنية“، فهاجمها ”صفير“ أنها صحافة العهر، لتنشب بينهما مشاجرة كلامية، حيث استفزت طريقة ”صفير“ المذيعة؛ ما جعلها تدفعه قائلة: ”عيب عليك.. صرمايتي بتشرفك!“.

وانتشر الفيديو بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير، حيث وجه قطاع كبير اللوم لـ“صفير“ على أسلوبه الذي وصفوه بغير اللائق تمامًا، وتطاوله على المذيعة بدون وجه حق.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قد وجه كلمة إلى الشعب نقلها التلفزيون الرسمي، الخميس، أبدى خلالها استعداده للحوار مع المحتجين للوصول إلى أفضل الحلول لإنقاذ البلاد من الانهيار المالي، مبينًا أن إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي أصبح من الضروري، متوعدًا بالتصدي للفساد ممتثلًا لمطلب مئات الآلاف من المحتجين الذين يتظاهرون في الشوارع، منذ الأسبوع الماضي.

ويشهد لبنان، لليوم الثامن على التوالي، احتجاجات بدأت رفضًا لزيادة ضرائب ضمن موازنة 2020، قبل أن ترفع سقف مطالبها إلى إسقاط الحكومة واستعادة الأموال المنهوبة.

سمير صفير من التلحين الى الشتم… والتيار الوطني الحر يستنكر ما صدر عنه#mtvlebanonnews #news #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/3q2q1DVByn — MTV Lebanon News (@MTVLebanonNews) October 24, 2019