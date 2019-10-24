بسبب حركة مثيرة.. أم ريان ونهى نبيل في مرمى نيران النقد (فيديو)

أشعلت الفاشنيستا الكويتية أم ريان، الشهيرة بـ ”فينيسيا”، جدلًا بمواقع التواصل الاجتماعي؛ بعد حملها مواطنتها الشاعرة والإعلامية نهى نبيل على طريقة الرجال.

وتداول ناشطون مقطع فيديو يظهر ”فينيسيا“ وهي تحمل نهى نبيل، حيث علقت عليه بالقول: ”نهى سميتها بروش، وعقب ذلك قررت اسميها بسكوتة ماري مال المطاحن“.

لكن ذلك أثار جدلًا كبيرًا، ودفع أغلب المعلقين لانتقاد الحركة ووصف كل من ”فينيسيا“ ونهى نبيل بالرجال، وطالبوهما بأن يحترما أنوثتهما ويحافظا على رقتهما.

وشن آخرون هجومًا عليهما، واعتبروا أن مثل تلك التصرفات ”غير لائقة“، حيث قالت إحدى المعلقات: أنتم حريم كبار إيش خليتوا للمراهقات. ووصف البعض المشهد بالسخافة.

وكانت حليمة بولند أعلنت خبر زواج الإعلامي الكويتي فيصل العجمي، بالفاشينيستا فينيسيا، قبل أن يخرج الأخير وينفي هذا الخبر.