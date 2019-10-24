إلغاء حكم حبس الفنان أحمد الفيشاوي في قضية نفقة ابنته

عقد الفنان المصري أحمد الفيشاوي مع طليقته هند الحناوي اتفاقًا بشأن طريقة دفع نفقة ابنته ”لينا“، ملغيًا بذلك حكم حبسه الذي صدر قبل نحو شهرين.

وأكد يوسف فايز، محامي الفنان أحمد الفيشاوي، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، أن التطور الذي حدث في قضية النفقة أغلق ملفها تمامًا، مشيرًا إلى أن المحكمة أصدرت حكمًا يلزم الفنان المصري بدفع مبلغ قيمته مليون و50 ألف جنيه نظير مصروفات دراسية ونفقات خاصة بابنته ”لينا“.

وقال إن اتفاقًا تم إبرامه مع هند الحناوي طليقة أحمد الفيشاوي، ينص على طريقة سداد هذا المبلغ، حيث يتم سداده على 3 دفعات، وكانت الأولى وقت إبرام الاتفاق وتم سداد مبلغ 250 ألف جنيه، حيث تم إيداع المبلغ في حساب جار خاص بابنته في إنجلترا الأحد الماضي، لتفادي الحبس الذي أُلغي تمامًا.

وأشار المحامي المصري إلى أن بقية النفقة المجمدة وقيمتها 800 ألف جنيه سيتم سدادها خلال 6 أشهر، إذ سيتم دفع 400 ألف جنيه كل 3 أشهر، وبذلك أُسدل الستار حول قضية النفقة.

وأردف المحامي ”فايز“ أن سبب امتناع الفنان ”الفيشاوي“ عن سداد نفقة ابنته، كون طليقته قررت الهروب بالطفلة، لكنه عاد وقرر إنهاء النفقة بعد الحكم واجب النفاذ ضده، إضافة إلى أنه يرغب بالتفرغ لأعماله الفنية المقبلة.