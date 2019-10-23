فارس كرم يعتذر عن إحياء حفله في المغرب بسبب مظاهرات لبنان

اعتذر الفنان اللبناني فارس كرم، لجمهوره في المغرب عن تقديم حفله الغنائي المقرّرة إقامته خلال أيام، بسبب ما يشهده لبنان من احتجاجات .

ونشر كرم عبر حسابه الشخصي على موقع ”تويتر“ كلمة قال فيها:“نظرًا للظروف التي يمر بها لبنان، وتضامنًا مع أهل وطني أعتذر من الشعب المغربي عن إحياء الحفل على أمل أن نلتقي قريبًا وبظروف أفضل“.

نظراً للظروف التي يمر بها لبنان وتضماناً مع أهل وطني، أعتذر من الشعب المغربي عن إحياء الحفل الذي كان مقرراً في أوتيل المازاغان على أمل أن نلتقي قريباً وبظروف أفضل .F.K — Fares Karam (@fareskaram) October 23, 2019

وتتجه أنظار الجمهور في الوطن العربي، إلى حفلات النجم فارس كرم التي يقيمها في البلدان العربية أو الأجنبية، لما له من رصيد محبة كبير لدى جمهوره في كل البلدان.

يذكر أن لبنان يشهد مظاهرات في مناطقه كافة، وما زالت مستمرة، احتجاجًا على فرض ضرائب جديدة، والأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

وأقدم المتظاهرون على نصب خيم في بيروت ومناطق أخرى بهدف البقاء في أماكن الاعتصام حتى إسقاط الحكومة وفق قولهم، فيما وقعت مواجهات مع القوى الأمنية قرب السراي الحكومي في ساحة رياض الصلح.

ورفض اللبنانيون مسودة الإصلاحات التي أعلنها سعد الحريري كمحاولة لاحتواء غضب الشارع اللبناني، مع القيام بعصيان مدني، وتعليق الدراسة في المدارس والجامعات.

وكان عدد من الفنانين شاركوا في المظاهرات السلمية في لبنان، منهم: نادين نسيب نجيم، كارمن لبس، جاد شويري، راغب علامة، نادين الراسي، ماغي بو غصن، وغيرهم.