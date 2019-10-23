عقد قران الشاعرة الأردنية نجاح المساعيد يشعل مواقع التواصل (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للشاعرة الأردنية الإماراتية نجاح المساعيد، خلال حفل عقد قرانها على شخص يُدعى عامر ركاد السردي، وسط تبريكات من متابعيها وجمهورها، وانتقادات لها أيضًا لملاحظتهم علامات التقدم في العمر على نجاح أكثر من زوجها.

وسجّل الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل كالنار في الهشيم، وصلة رقص وغزل بين الزوجين، اللذين فضلا إقامة عقد قرانهما في منزل شخصي، مقتصرين على الأهل وبعض الأصدقاء فقط، الذين شاركوهما الرقص في نهاية الفيديو.

ووجّه متابعو نجاح لها انتقادات وسخرية في الوقت ذاته، حيث بدت أكبر سنًا من زوجها، وذلك بعد بلوغها عامها الـ42 الأسبوع الماضي، بينما ظهر زوجها الجديد أصغر منها شيء ما، بينما بارك عدد كبير من متابعيها الزيجة دون انتقاد.

وقال متابعون: ”معقولة ما تزوجت للحين.. ظنيت أنها متزوجة وعندها عيال كم عمرها؟“، و“دي اختياره عمره بالأربعين“، و“هذي طالعة أمه“، و“هي كم مرة تتزوج“، و“الله يتمم لها فرحتها يارب“.

الغريب في الأمر أن نجاح لم تقم بنشر أي شيء عن تلك الزيجة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تؤكد أو تنفي صحة ما يتم تداوله عنها، وسط تساؤلات كثيرة أبرزها هل تزوّجت نجاح المساعيد أم أنها مجرد شائعة؟.

وكانت نجاح المساعيد زوجة رجل الأعمال الليبي وليد السيد القذافي، وهو ابن عم معمر القذافي، وأنجبت منه ولدين جاسر وسلوان، وابتعدت عن الشعر والإعلام لتتفرغ لحياتها الأسرية، لكنها أقدمت على الطلاق منه بسبب خلافات شخصية وعاشت فترة عزلة بعد الطلاق.

جدير بالذكر أن الشاعرة نجاح المساعيد تعد من الأسماء الشعرية المميزة، والتي فرضت نفسها على الساحة من خلال قصائدها، وكان لها العديد من البرامج الشعرية في عدد من القنوات والإذاعات الخليجية، وذلك قبل انقطاعها في 2006، ومنها برنامج نغم القوافي، وخيمة فبراير، وخيمة أبها، ونسايم ليل، وغيرها، وقد عادت منذ شهور بإطلالة جديدة عبر برنامج دانات.