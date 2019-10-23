بعد زعمها تحويل قضيتها لـ“رأي عام“.. براءة الكويتي خالد السميري من الإساءة لـ“زوري“

أعلن المحامي الكويتي فهد الهاجري، براءة موكله نجم مواقع التواصل خالد السميري، من الإساءة للفاشنيستا زهراء اشكناني، الشهيرة بـ“زوري اشكناني“.

وكانت ”زوري“ أثارت جدلًا قبل عدة أشهر، بعد انتشار صور شخصية لها، اعتبرها كويتيون ”لا تلائم تقاليد مجتمعهم المحافظ“، منتقدين الفاشنيستا الكويتية لعرضها الصور.

وخرجت الفاشنيستا، في وقت سابق، آنذاك، مؤكدة أنها ”لم تفعل شيئًا خاطئًا“، ومتوعدة بمحاسبة المشهرين بها، لافتة إلى أنها بريئة ولذلك ستستعيد حقها.

وأكدت ”زوري“ أنها ”ستبرر ما حدث في الوقت المناسب“، وأنها ستنشر لمتابعيها تفاصيل ما حدث، مبينة أن الصور التي انتشرت مجرد صور شخصية، مدعية أنها ستجعل من قضيتها ”قضية رأي عام“.

وخرج مواطنها خالد السميري، المعروف بانتقاده الدائم لشهيرات ومشاهير مواقع التواصل، لينتقد تصريحات ”زوري“، متهمًا إياها بالإساءة لصورة المجتمع الكويتي، ومؤكدًا خسارتها قضيتها، كونها مخطئة، إذ قال:“مسوية شي غلط، تتفسخون برة وتتسترون هني وتقولون مو مسوية شي غلط، قطيها (دعيها) دام ما مسوية شي غلط، ربك حياخذلك حقك، ربي ياخذكم، لا ما حياخذلك حقك، والله ماقلك تدزي (ترسلين) صورك تتفسخين، (..) انتي ما نظلمتي، انتي مطرشة (أرسلتي) صورك (..)، المهم ترفعين قضية عكل شخص طرش صورك، كل الديرة طرشت صورك، شو بترفعين عكل الديرة، حكي فاضي بس اسوي واسوي“.

ورفعت الفاشنيستا الكويتية، لاحقًا، قضية ضد مواطنها خالد السميري، متهمة إياه بالإساءة إليها، لتخسرها بإعلان براءة ”السميري“ من التهمة.

وقدم نجم مواقع التواصل ”خالد“ شكره للمحامي فهد الماجري، عبر حسابه في ”سناب شات“ بعد ترافعه في قضيته وإعلان براءته، في حين لم تعلق الفاشنيستا زوري مطلقًا على الحكم.