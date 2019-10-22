تفاصيل لحظات الفنان السعودي طلال الحربي الأخيرة

كشف نجل الفنان والإعلامي السعودي الراحل طلال الحربي، فادي، ملابسات الحادث المروري الذي أودى بحياة والده، يوم السبت.

وقال إن والده عاد من العاصمة الإماراتية أبوظبي، يوم الجمعة، بعد استكمال تصوير مشاهده في مسلسل ”بنات الملاكمة“، وخرج هو ووالده ووالدته في مركبتهم يوم السبت، لكنهم تعرضوا لحادث، فترجل هو ووالده من السيارة لمعاينة الأضرار، إلا أنه في تلك اللحظة أقدم سائق متهور على دهس والده وتوفي على الفور“.

ونعى الوسط الفني والإعلامي في المملكة، أمس الاثنين، الفنان طلال الحربي، بعد رحيله المفاجئ عن عمر يناهز 60 عامًا، بحسب ”العربية“.

وكان نجله، فادي الحربي، قد أكد وفاة والده عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“، وكذلك ابنته الجوهرة.