نسرين طافش ترد على اتهامها بشأن خلافات أصالة وطارق العريان (فيديو إرم)‎

ردّت الفنانة السورية نسرين طافش، على اتهامها بأنها السبب وراء خلافات مواطنتها المطربة أصالة نصري مع زوجها المخرج المصري طارق العريان، حيث زُجّ باسمها مؤخرًا وخمّن الجمهور أنها الممثلة الشابّة التي ارتبط بها طارق العريان.

وخرجت نسرين طافش، عن صمتها في لقاء مع ”إرم نيوز“، قائلة إن ”ردّ المطربة أصالة يكفي؛ لأنها سبقتها في التعليق على الزج باسمها في هذه العلاقة“.

وأوضحت ”طافش“ خلال مشاركتها في احتفال تتويج ملكة جمال مصر للكون عام 2019: ”رد الفنانة أصالة كافي لأنها نفت الموضوع“، واصفة من يروجون الشائعات بأنهم ”فعلًا ناس فاضين“.

ويأتي ردّ نسرين طافش على هذه الشائعات والزج باسمها في الخلافات بعد خروج أصالة لتوضيح حقيقة الأخبار المتداولة، حيث حسمت الجدل المثار منذ أيام حول طلاقها من المخرج طارق العريان، موضحة أن ”ما حدث بينهما مجرد خلاف عادي ولم يصل الموضوع إلى الطلاق“، مطالبة الجميع بعدم نشر الشائعات مراعاة لشعورها.

وكتبت أصالة عبر حسابها الرسمي على تطبيق ”إنستغرام“: ”لا أسمح لأحد بأن يتناول علاقتي الخاصة بزوجي وأبو أولادي، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصص لها سوء الصدى على نفوس وأعين أولادنا، مثلنا مثل الجميع نختلف، ولكن ونحن في أوج خلافنا (العادي)، نكن لبعض كل مشاعر الاحترام والفخر“.

يُذكر أن هذا أول تعليق للمطربة السورية أصالة على هذا الموضوع، بعد انتشار العديد من التقارير التي أكدت انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان خلال الأيام الماضية.

يذكر أن أصالة والعريان متزوجان منذ 13 عامًا وأنجبا طفلين توأمين هما علي وآدم.