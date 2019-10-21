برز في المجالين الإذاعي والفني.. من هو الفنان السعودي الراحل طلال الحربي؟ (فيديو وصور)

رحل الفنان والإعلامي السعودي، طلال الحربي، عن عالمنا؛ إثر تعرضه لحادث أليم في محافظة جدة، حيث وافته المنية، أمس الأحد، عن 63 عامًا.

وكان نجل الفنان، فادي الحربي، قد أعلن وفاة والده عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“، وكذلك ابنته الجوهرة.

فمن هو طلال الحربي الذي أثار حزن الوسط الفني بعد رحيله المفاجئ؟

ولد الفنان طلال الحربي في محافظة الطائف عام 1956، حيث حصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ”الملك عبدالعزيز“ بمحافظة جدة عام 1985، كما حصل على دورات في الفنون المسرحية وصناعة الأفلام ودخل المجال الفني عام 1989 من بوابة إذاعة جدة، وقدم العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية، وشارك في العديد من المسلسلات السعودية والمصرية.

وتمكن الراحل الحربي من إثبات وجوده في كلا المجالين الإذاعي والفني، بعد مشاركته في العديد من المسلسلات، أبرزها ”حارة الشيخ“ و“العاصوف“، في حين كان يعمل على تصوير مشاهد في مسلسل جديد له في العاصمة الإماراتية أبوظبي، قبل أن يرحل بشكل مفاجئ.

#طلال_الحربي

الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ???? pic.twitter.com/lP5LVSk2aF — facts (@Bright_Word) October 21, 2019

#وفاه_الاعلامي_طلال_الحربي

رحمك الله يا ابو حمد

والله ماشفتك الا وانت تضحك وتنشر السعادة الصورة قبل ٣ ايام في ابوظبي

لاحول ولا قوه الا بالله

وانا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/zv9O314mOm — عبدالرحيم محمد 17???? (@a_rahem) October 20, 2019

ساهم الفنان السعودي في مجال الإذاعة والإعلام، حيث قدم برنامج ”أم الخير“، وبرنامج ”أهل أول سنة“، و“مسرح الحياة“. وشارك إضافة إلى ذلك في سهرتين تلفزيونيتين عام 1997، هما: ”ليل لا يعرف النهار“، و“الماضي لا يموت“.

كما قدم الراحل برامج إذاعية، وهي: ”رحلة في حياة فنان“، و“سلبيات وحلول“، و“قصة نجاح“، في حين قدم 4 برامج للتلفاز، وهي: ”ألف مبروك“، و“مظاهر العيد“، و“في ذاكرتهم“، إضافة إلى برنامج ”الجريدة المصورة“ على القناة السعودية الأولى عام 1992.

حصل الفنان الراحل طلال الحربي على شهادات تقدير من قبل إذاعة جدة، وجمعية الثقافة والفنون.

ولم يكتف الحربي بعمله في المجال الفني، حيث ظل يعمل في مكاتب المبيعات بالخطوط السعودية في محافظة جدة، حتى تقاعده.

يذكر أن للفنان السعودي طلال الحربي 5 أبناء، وهم: حمد ووليد وفادي والجوهرة وعهود.