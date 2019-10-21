بعد حادث طعن ابنها.. هنادي الكندري تتعرض لحادث سير  (فيديو)

تعرضت الفنانة الكويتية هنادي الكندري، لحادث سير أدى لتهشّم زجاج سيارتها الخلفي تمامًا، في بالكويت.

ونشرت إحدى الصفحات المهتمة بالمشاهير، عبر موقع ”إنستغرام“، مقطع فيديو مقتضبًا يرصد حجم الخسائر التي لحقت بسيارة ”الكندري“، والتي تهشم زجاجها الخلفي تمامًا، والتي علّقت عليها بقولها: ”قدر الله وما شاء فعل“.

ثم لحقتها بصورة أخرى تبين شكل السيارة بعد الحادثة، وعلقت بقولها: ”قل أعوذ برب الفلق.. عين ما صلت على النبي“، مرجعة أسباب الحادث إلى تعرضها للحسد، الذي أدى إلى تحطم زجاج السيارة بهذا الشكل.

جدير بالذكر أن الفنانة هنادي الكندري، كانت قد أثارت جدلًا واسعًا منذ أيام، بعدما تعرض ابنها للطعن من أحد زملائه في المدرسة، ما جعلها تقوم بتقديم بلاغ ضد الطفل المعتدي لكي تستعيد حقوق ابنها، وقامت في الوقت ذاته بالهجوم على نظام التعليم الحكومي الذي لا يوفر حماية للأطفال.

وعلّقت على طعن ابنها، قائلة: ”يفترض بالمدارس أن تكون مكان أمان مثل البيوت، وأن نكون مطمئنين على أولادنا فيها حتى لحظة تسلمهم من باب المدرسة“، هل يعقل أن لا تكون المدرسة مسؤولة عنهم خارج سور المدرسة؟.