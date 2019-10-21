وفاة الفنان السعودي طلال الحربي بحادث سير

وفاة الفنان السعودي طلال الحربي بحادث سير

المصدر: فريق التحرير

توفي الممثل والإعلامي السعودي، طلال الحربي، أمس الأحد، عن عمره يناهز 63 عامًا.

وقال مواطنه الفنان فايز المالكي، في أسباب الوفاة، إن ”الحربي“ توفي إثر حادث سير في محافظة جدة: ”إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله الأخ والزميل الفنان #طلال_الحربي في جدة؛ إثر حادث سير، لاحول ولا قوة إلا بالله“.

وأكد الفنان باسم فلاتة، بدوره، أن الفنان الراحل ”الحربي“ كان يستكمل مشاهد تصوير أحد المسلسلات في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، في الوقت الذي تلقوا فيه خبر وفاته.

واكتفى نجل الفنان، ويدعى فادي، بنعي والده عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“، دون ذكر ملابسات الحادث.

يذكر أن الفنان الراحل، ممثل ومذيع من مواليد 4 أغسطس/آب 1956 في الطائف السعودية، حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ”الملك عبدالعزيز“ بمحافظة جدة عام 1985، ودخل المجال الفني عام 1989 من بوابة إذاعة جدة، حيث قدم العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية، وشارك في العديد من المسلسلات السعودية والمصرية، حيث كان أبرز أدواره في مسلسل ”العاصوف“ و“حارة الشيخ“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
أخبار ذات صلة