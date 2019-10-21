وفاة الفنان السعودي طلال الحربي بحادث سير

توفي الممثل والإعلامي السعودي، طلال الحربي، أمس الأحد، عن عمره يناهز 63 عامًا.

وقال مواطنه الفنان فايز المالكي، في أسباب الوفاة، إن ”الحربي“ توفي إثر حادث سير في محافظة جدة: ”إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله الأخ والزميل الفنان #طلال_الحربي في جدة؛ إثر حادث سير، لاحول ولا قوة إلا بالله“.

انا لله وانا اليه راجعون

انتقل الى رحمة الله الاخ والزميل الفنان #طلال_الحربي في جدة اثر حادث سير

لاحول ولا قوة الا بالله pic.twitter.com/TGGHj6YzOk — فايز المالكي (@fayez_malki) October 21, 2019

وأكد الفنان باسم فلاتة، بدوره، أن الفنان الراحل ”الحربي“ كان يستكمل مشاهد تصوير أحد المسلسلات في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، في الوقت الذي تلقوا فيه خبر وفاته.

انا لله وانا اليه راجعون

فجعنا والله بالخبر في موقع التصوير

كان معانا في تصوير مسلسل قبل ثلاثة ايّام وعلى امل انه يرجع لابوظبي لاستكمال المشاهد ولكن قدر الله سبق

الله يغفر له ويرحمه الرجل الطيب الخلوق — #باسم_فلاته (@Bam1405) October 21, 2019

واكتفى نجل الفنان، ويدعى فادي، بنعي والده عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“، دون ذكر ملابسات الحادث.

يذكر أن الفنان الراحل، ممثل ومذيع من مواليد 4 أغسطس/آب 1956 في الطائف السعودية، حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ”الملك عبدالعزيز“ بمحافظة جدة عام 1985، ودخل المجال الفني عام 1989 من بوابة إذاعة جدة، حيث قدم العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية، وشارك في العديد من المسلسلات السعودية والمصرية، حيث كان أبرز أدواره في مسلسل ”العاصوف“ و“حارة الشيخ“.