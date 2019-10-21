الدكتورة خلود تتهم مشاهير بدفع الأموال لتشويه صورتها (فيديو)

قالت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود إن هناك بعض المشاهير في السوشيال ميديا يحاربونها في الخفاء من أجل تشويه صورتها، من خلال قيامهم بدفع أموال لبعض الحسابات لشن حملة هجوم ضدها.

وأضافت في تصريحات تلفزيونية، أنها اكتشفت هذه الحملات التي تشن ضدها من خلال وقوع مشكلة بين اثنين من المشاهير، فكل واحدة منهما على حدة كشفت لها بالدلائل أن الطرف الآخر كان يتعمد فضحها ويدفع الأموال لكي يتم سبها.

وأكدت أنها أصبحت تتبع طريقة جديدة في التعامل مع كل من يتطاول عليها على السوشال ميديا، وهي عدم الرد واللجوء للقانون لكي تأخذ حقها، موضحة أنها اكتشفت مؤخرًا أن البعض يتعمد استفزازها والهجوم عليها من أجل أن يصبح مشهورًا.

وتحدثت عن تجربتها في زيارة مرضى أطفال السرطان في الأردن، مشيرة إلى أنها استمدت قوتها من هؤلاء الأطفال على عكس ما كانت تتخيل، فعلى الرغم من مرضهم إلا أنهم يملكون طاقة إيجابية كبيرة، موضحة أنها تبرعت هي وزوجها وابنتها بخصل من شعرهم لصالح الأطفال.

وكانت قد شاركت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود رفقة زوجها الأردني الموديل أمين في مبادرة ”يلا على الأردن“ التي دعت إليها وزارة السياحة الأردنية، ورافقتهما في هذه الحملة الفاشينيستا دانة الطويرش وزوجها.

وتوجهت خلود مع أمين ودانة وزوجها بزيارة إلى مركز الحسين للسرطان، لتوعية السيدات وتشجيعهن على الفحص المبكر، تزامنًا مع شهر تشرين الأول/ أكتوبر ”شهر التوعية من سرطان الثدي“.