أول فيديو يؤكد ولادة أفنان الباتل

أثار نبأ ولادة النجمة #أفنان_الباتل وهي من مشاهير سناب شات في #السعودية جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تفاجأوا بالأمر كونها لم تعلن ذلك مسبقًا ولم تبدُ عليها علامات الحمل. وحظي نبأ ولادة أفنان على تفاعلٍ واسعٍ بين متابعيها رغم حرصها على التكتم الذي أرجعه البعض لخوفها من الحسد، واندهش عددٌ من متابعات "الباتل" من عدم ظهور علامات الحمل عليها خلال الفترة الماضية، لكنهن استسلمن للمفاجأة وباركن لها. فيما تداول عدد من المتابعين منشورًا كشف عن اسم طفل النجمة "#الباتل" وقالوا إنها أطلقت عليه اسم "#تركي". @afnan_albatel . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك#تفاعل #الرياض #جدة #فيديوهات #ترند #مشاهير #أخبار_مشاهير #saudi #trend #news #video #riyadh