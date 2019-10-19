محمد رمضان يروّج لأغنية ”السلطان“ بطريقة مثيرة‎

نشر الفنان المصري محمد رمضان، صورة من كليبه الغنائي الجديد ”السلطان“، عبر حسابه الشخصي على موقع ”إنستغرام“، الذي قام بتصويره في المغرب.

وظهر رمضان في الصورة التي نشرها على حسابه ممسكًا بالشيشة ومرتديًا تاج السلطان، وعلق قائلًا: ”كليب السلطان خلال أيام على قناتي الرسمية على يوتيوب“.

وكان محمد رمضان قد أعلن انتهاء تصوير كليبه الجديد في المغرب، ووجه الشكر لملك المغرب وشعبها عبر فيديو على حسابه الشخصي.

ويحضر محمد رمضان حاليًا لمسلسل ”البرنس“، الذي سيعرض في رمضان القادم.

يذكر أن آخر الأعمال الدرامية لرمضان، كان مسلسل ”زلزال“ الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وشاركت في بطولته حلا شيحة، وماجد المصري، وأحمد صيام، وحنان سليمان، وآخرون، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج سينرجي.