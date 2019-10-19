ولادة أفنان الباتل تثير معجبيها على مواقع التواصل

ولادة أفنان الباتل تثير معجبيها على مواقع التواصل

المصدر: فريق التحرير

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ولادة نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية أفنان الباتل طفلًا ذكرًا، أسمته ”تركي“، وذلك وسط تكتم من قِبل النجمة المشهورة التي يتابعها ملايين المعجبين على ”إنستغرام“ و“سناب شات“.

واستغرب عدد من متابعات ”الباتل“ أنه لم تكن تظهر عليها علامات الحمل خلال الفترة الماضية.

وأرجع بعض النشطاء خبر إخفائها الحمل إلى أنها قد تكون ”خائفة من العين“.

وقال نشطاء آخرون إنها أطلقت اسم ”تركي“ على مولودها الجديد.

وكانت أفنان الباتل قد تزوجت من عبد العزيز الناصر في الرابع عشر من كانون الأول/ يناير العام 2017، حيث استمرت الاحتفالات بالزفاف 3 أيام متتالية، ولفت حفل الزفاف آنذاك الأنظار بسبب البذخ الذي صاحبه، ما جعلها حديث وسائل الإعلام المختلفة.

وتعتبر أفنان الباتل نجمة تطبيق ”إنستغرام“ في السعودية إذ تحظى بمتابعة نحو 7 ملايين و900 ألف متابع.

و“الباتل“ هي ابنة رجل الأعمال المعروف سليمان الباتل، حيث تمكنت في زمن قصير من تكوين شهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تصويرها لأختها ”هناي“، التي عرفها الجمهور من خلال ملامحها البريئة وشعرها الأسود الطويل.

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