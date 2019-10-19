ولادة أفنان الباتل تثير معجبيها على مواقع التواصل

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ولادة نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية أفنان الباتل طفلًا ذكرًا، أسمته ”تركي“، وذلك وسط تكتم من قِبل النجمة المشهورة التي يتابعها ملايين المعجبين على ”إنستغرام“ و“سناب شات“.

واستغرب عدد من متابعات ”الباتل“ أنه لم تكن تظهر عليها علامات الحمل خلال الفترة الماضية.

ياخي ماكان مبين على صوتها انها حامل #افنان_الباتل — فـلَـك (@F2alak) October 17, 2019

صدق افنان الباتل ولدت وجابت ولد؟؟؟؟؟؟ الله يرزقها ويرزق كل محروم يارب — ????????شــوش (@sHl_i2) October 17, 2019

وأرجع بعض النشطاء خبر إخفائها الحمل إلى أنها قد تكون ”خائفة من العين“.

يقولون افنان الباتل ولدت وجابت ولد ماشاءالله ! وراها مخبيه حملها خايفه من العين ؟ — mai . (@maai_90) October 17, 2019

وقال نشطاء آخرون إنها أطلقت اسم ”تركي“ على مولودها الجديد.

افنان الباتل جابت ولد وسمته تركي????????

اتابعها من ايام فلكر واقلاع وتويتر ????

احسها اختتتي الله يرزقها بره وصلاحه???????? — – (@KR9SN) October 17, 2019

وكانت أفنان الباتل قد تزوجت من عبد العزيز الناصر في الرابع عشر من كانون الأول/ يناير العام 2017، حيث استمرت الاحتفالات بالزفاف 3 أيام متتالية، ولفت حفل الزفاف آنذاك الأنظار بسبب البذخ الذي صاحبه، ما جعلها حديث وسائل الإعلام المختلفة.

وتعتبر أفنان الباتل نجمة تطبيق ”إنستغرام“ في السعودية إذ تحظى بمتابعة نحو 7 ملايين و900 ألف متابع.

و“الباتل“ هي ابنة رجل الأعمال المعروف سليمان الباتل، حيث تمكنت في زمن قصير من تكوين شهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تصويرها لأختها ”هناي“، التي عرفها الجمهور من خلال ملامحها البريئة وشعرها الأسود الطويل.