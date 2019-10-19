الفنان محمد رمضان لـ ”إرم نيوز“: سأعوض الطيار الذي فصل بسببي

خرج الفنان المصري محمد رمضان عن صمته إزاء الاتهامات التي وُجهت إليه بالتسبب في قطع مصدر رزق الطيار في واقعة فيديو نشره ”رمضان“، وهو يجلس في مقعد الطيار المساعد على متن إحدى الطائرات التابعة لشركة خاصة.

وقال محمد رمضان في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“ إنه يحترم البيان الذي أصدرته وزارة الطيران المدني المصري وأعلنت فيه إلغاء رخصة الطيار وسحبها مدى الحياة، موضحًا أنه لن يترك الطيار يعيش دون عمل أو مصدر رزق بديل له.

وأكد الفنان المصري أن الأمر تصاعد بشدة وأخذ أكبر من حجمه رغم أن ظهوره لم يحمل أي نوع من التعدي على الطيار في عمله وكان المقطع للتصوير فقط، مشددًا على أن الطيار كان مغلقًا لوحة المفاتيح بالكامل.

وأثنى محمد رمضان على الجهود التي تبذلها الشركة في خدمة عملائها والقوانين والشروط التي تخضع لها إلا أنه قال إنه سيقوم بتعويض الطيار المسحوبة رخصته والطيار المساعد الذي تم إيقافه عامًا كاملًا عما تعرضا له من عقوبات كان هو السبب فيها.

ولم يفصح محمد رمضان عن نوعية التعويض الذي سيقوم به معتبرًا هذا شأنًا خاصًا لأنه يفعل الخير ولا يريد البوح به على حد تعبيره، مردفًا: ”هقف مع الطيار في محنته ودي الأخلاق والأصول اللي اتربيت عليها ده غير إنه إنسانيتي بتحتم عليا أعمل كده وربنا مقالش إفضح فلان باللي وقف بيه جنبه وأنا أصولي صعيدية تمنعني من ذلك“.

وكان رمضان قد شارك جمهوره عبر حسابه على ”انستغرام“ مقطع فيديو وثق من خلاله تجربته مع قيادة الطائرة وهو في طريقه إلى السعودية لحضور حفل صناع الترفيه بالرياض. وظهر الفنان المصري وهو جالس بالطائرة ثم فاجأ الجميع قائلًا ”في تجربة هي الأولى من نوعها، هنقوم نسوق الطيارة“، ثم غادر مقعده متوجهًا نحو كابينة القيادة، وجلس إلى جوار قائد الطائرة، وتبادل الثنائي الحديث وأمسك بعدها رمضان بالأجهزة الخاصة بقيادة الطائرة.

View this post on Instagram أول مرة أسوق الطيارة ????????????☝???????????? #ثقة_في_الله_نجاح A post shared by Mohamed Ramadan ???????? (@mohamedramadanws) on Oct 12, 2019 at 5:19pm PDT

وأصدرت سلطة الطيران المدني المصري تعليمات بإيقاف قائد الرحلة والطيار المساعد عن الطيران، وإحالتهما للتحقيق العاجل وذلك لارتكابهما فعلًا ممنوعًا منعًا باتًّا، طبقًا لقواعد وتعليمات الطيران المدني العالمي والمصري وضد سلامة الطيران، ثم جاء قرارها النهائي بإلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة وسحبها مدى الحياة، وعدم توليه مستقبلًا أي أعمال تخص الطيران المدني، سواء إدارية أو فنية، بجانب سحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام.