محمد هنيدي يحقق أعلى إيراد يومي في تاريخ المسرح العربي

أعلن الفنان المصري محمد هنيدي عن تحقيق عرضه المسرحي ”3 أيام في الساحل“ أعلى إيراد يومي في تاريخ المسرح العربي، وذلك بعد الليلة الافتتاحية لعرض المسرحية في فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وفاجأ الفنان المصري جمهوره في السعودية بالاتفاق على عرض المسرحية 4 أيام أخرى خلال موسم الرياض الممتد حتى ديسمبر المقبل، وذلك رغم عرضها خلال هذه الأيام من 17 وحتى 20 أكتوبر الجاري.

الحمد لله .. وقررنا ان شاء الله نمد اربع ايام كمان في موسم الرياض ???????????? pic.twitter.com/6iuN48xtlv — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) October 18, 2019

وكشف محمد هنيدي، في تغريدة له عبر حسابه الخاص على موقع ”تويتر“، عن هذا الرقم القياسي، فنشر بوستر عليه صورته ودوّن عليه: ”3 أيام في الساحل أعلى إيراد يومي في تاريخ المسرح العربي للحفلة الافتتاحية“. وأضاف في تعليقه على الصورة قائلًا: ”الحمد لله .. وقررنا إن شاء الله نمد أربع ايام كمان في موسم الرياض“.

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ، قد زار فريق عمل مسرحية ”3 أيام في الساحل“ وقابله محمد هنيدي بترحاب شديد ودار بينهما حوار نشره ”آل الشيخ“ عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“.

وظهر تركي آل الشيخ في مقطع الفيديو وهو يداعب محمد هنيدي قائلًا له: ”إيه المسرحية الفاشلة دي؟“، ليجيب هنيدي بعفوية: ”فاشلة أوي“، وسط ضحكات متبادلة من الطرفين.

ودعاه محمد هنيدي لالتقاط صورة مع أبطال العمل، حيث داعب المستشار السعودي الفنان بيومي فؤاد المشارك في العرض كما قدّم التعازي للفنانة مها أبوعوف في وفاة شقيقها الفنان عزت أبوعوف.

يُذكر أن مسرحية ”3 أيام في الساحل“ عرضت لأول مرة خلال الصيف الماضي في جدة ضمن فعاليات موسم جدة، الذي أقيم قبل نحو 3 أشهر تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.