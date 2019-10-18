لحظة سقوط ليدي غاغا من يدي أحد المعجبين (فيديو)

سقطت المغنية الأمريكية ليدي غاغا عن خشبة المسرح خلال أدائها إحدى أغنياتها في حفل أقيم في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، بسبب قيام أحد المعجبين في الحفل بحملها والرقص معها.

وظهرت الليدي غاغا في مقطع فيديو وقد احتضنها أحد المعجبين وحملها ليرقص بها، إلا أن قدمه زلت، ما تسبب بسقوطهما معًا عن المسرح.

جدير بالذكر أن هذا السقوط ليس الأول للمغنية الأمريكية ليدي غاغا، حيث كانت قد سقطت خلال أدائها إحدى أغنياتها على المسرح في لاس فيغاس، من مستوى مرتفع عن باقي الراقصين، لكن أحد الراقصين أنقذها من التعرض لموقف محرج أمام الجمهور.

ونالت المغنية الأمريكية ليدي غاغا، جائزة أوسكار ”أفضل موسيقى أصلية“ عن أغنية ”شالو“ في فيلم ”نجمة وُلدت“ الذي أدت فيه دور البطولة.