نجمات لبنان يشاركن في التظاهرات ضد الحكومة (فيديو)

شارك عدد من نجوم ومشاهير لبنان في الاحتجاجات الواسعة التي شهدها البلد العربي مؤخرًا ضد فرض الحكومة ضرائب جديدة، وضد الفساد، وتردي الحالة المعيشية.

وظهرت النجمة نادين نجيم في مقطع فيديو حاملة علم لبنان، قالت فيه: ”بكتبوا عنا الكومنتات وبقولوا عايشين بعالم تاني، بيتفلسفوا عليا، تاركة ولادي، أجيت من النقاش حتى وصلت لهون ساعتين عالطريق، تحت الدواليب ضحيت وجيت، وينكم إنتو“.

حتى نادين نجيم الي مالها دخل بالسياسه فصلت عليهم .. #لبنان pic.twitter.com/ODAxmympO3 — FMS???????????? (@XFMS55) October 18, 2019

وظهرت النجمة اللبنانية ”نادين الراسي“ في مقطع فيديو وسط المتظاهرين وهي تحرق إطارات السيارات كغيرها من المتظاهرين معربة عن غضبها من الوضع السائد في لبنان الذي طالها منه ما طال غيرها.

وقالت خلال ذلك:“احترقنا، أنا جعت، 7 أيام جعت، وعليَّ ديون، والبلد ما بيحميني ولا بيحميكم، تبهدلت، والمصرف أخد بيتي، ومش قادرة أستأجر وضليت عالطرقات..“

شوفيها بالبدايه تقول نادين الراسي pic.twitter.com/QMuy2EwloK — ضيّ (@D_Alqhtani) October 19, 2019

وقررت الفنانة مايا دياب النزول إلى شوارع لبنان وطالبت كل محبيها بالدعم والنزول لنجاح العصيان، حيث غردت عبر حسابها الشخصي على ”تويتر“، قائلة: أنا جاهزة للنزول إلى الشارع، مين متلي؟“.

كما علقت الفنانة اللبنانية ”إليسا“ على المظاهرات الحاشدة التي يشهدها لبنان، اليوم، بعد فرض الحكومة ضرائب جديدة، عبر حسابها على ”تويتر“:“الشعب موجوع، ومقهور، وجوعان.. أقل شيء ينزل على الطريق لأنه ما فيه يتحمل اللي عم يصير“.

وتابعت:“نحن في أسوأ حالة اقتصادية واجتماعية من وقت الحرب، وإذا الناس بدها تعمل ثورة هيدا أقل شيء ممكن يعملوه“.

وأضافت قائلة في تدوينة أخرى:“عم بتابع أخبار بيروت وأهلها بفخر، رغم إنه مظاهر الشغب واضحة إنها مش من شغل الشباب الأوادم اللي عم يطالبوا بحياة كريمة، صار الوقت إلي الناس تستعيد فيه شوي من كرامتهم“.

عم تابع أخبار بيروت وأهلها بفخر، رغم إنو مظاهر الشغب واضح إنها مش من شغل الشباب الأوادم اللي عم يطالبو بحياة كريمة. صار الوقت تا الناس تستعيد شوي من كرامتها — Elissa (@elissakh) October 18, 2019

ونشرت الفنانة أمل حجازي، عبر حسابها الشخصي على موقع ”إنستغرام“، تدوينة تدعو بها للعصيان المدني، ردًا على الحرائق التي اجتاحت لبنان الأيام الماضية.

وكتبت أمل حجازي:“نعم للعصيان المدني لأجل كرامتنا ولأجل لبنان، يوم 28 أكتوبر 2019″.

‏وفي نفس السياق قالت الفنانة كارول سماحة عبر حسابها الشخصي على ”تويتر“:“من يوم اللي خلقت في لبنان إلى تاريخ هاي اللحظة، هاي أول مرة بشهد تظاهرة لبنانية حقيقية وجدية، مش لدعم زعيم أو حزب أو حركة أو تيار أو طائفة“.

وأضافت قائلة:“بتمنى لما تيجي انتخابات جديدة ما حدا ينسى السبب الأساس ليش تظاهر اليوم، وبشو عم بطالب لبنان“.

وأخيرا….????????

من يوم اللي خلقت بلبنان لتاريخ هالحظة: هاي أول مرة بشهد تظاهرة لبنانية حقيقية وجدية!! مش لدعم زعيم أو حزب أو حركة أو تيار أو طائفة…بتمنى لما تجي إنتخابات جديدة ما حدا ينسى السبب الاساسي ليش تظاهر اليوم وبشو عم بطالب ???????? — CAROLE SAMAHA???? (@CAROLE_SAMAHA) October 17, 2019

وأطلقت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع وطاردت محتجين في العاصمة بيروت، يوم الجمعة، إثر خروج عشرات الآلاف في أنحاء لبنان في مسيرات تطالب بإسقاط النخبة السياسية التي يقولون إنها خربت الاقتصاد، وأوصلته إلى نقطة الانهيار.

وقال شهود عيان إن شرطة مكافحة الشغب اعتقلت محتجين، وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية لتفريق المتظاهرين في المنطقة التجارية في بيروت، وأصيب واعتقل العشرات.

ويشارك في أكبر احتجاجات يشهدها لبنان منذ أعوام عامة الشعب من مختلف الطوائف والدوائر وأعادت للأذهان ثورات اندلعت في 2011، ورفع المحتجون لافتات وهتفوا بشعارات تطالب حكومة الحريري بالاستقالة.