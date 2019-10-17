أجر خيالي لجينفر أنستون وريس ويذرسبون في ”The Morning Show“

يترقب الملايين حول العالم انطلاق المسلسل الذي يجمع بين نجمة الأصدقاء جينفر أنستون بالاشتراك مع النجمة ريس ويذرسبون، تحت عنوان The Morning Show، ومن المقرر إذاعته على قنوات أبل أوائل الشهر المقبل.

وفقًا لتقرير صحيفة The Hollywood Reporter وحسب مجلة كوزمبليتان، ستعرض القناة المسلسل نظير 15 مليون دولار لكل حلقة، أي ما يقرب من 300 مليون دولار للموسمين.

ويضم كل موسم 10 حلقات، وستحصل النجمتان جينفر وريس على مبالغ فلكية، وهو 2 مليون دولار عن الحلقة الواحدة لكل نجمة على حدة.

ويصل إجمالي المبلغ الذي ستحصل عليه كلتا النجمتين، 20 مليون دولار لكل موسم، أي بمعدل 40 مليون دولار عن الموسمين، وتعد هذه الصفقة من أنجح الصفقات الفنية، فهي تضم أعلى الأجور على الإطلاق.

وما يؤكد أن هذا المسلسل سيحدث ضجة كبيرة، إقدام قنوات أبل على دفع هذه المبالغ الضخمة، إلى جانب الحبكة الدرامية والقصة، فضلاً عن نجمتي المسلسل وهما غنيتان عن التعريف.

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي درامي، حيث تلعب جينفر انستون دور اليكس، التي يطرد شريكها ميتش كيسلر والذي يقوم بدوره ستيف كارل بسبب التحرش الجنسي، وتحارب جينفر منافستها الجديدة في البرنامج وهي الموهبة الصاعدة برادلي جاكسون وتقوم بدورها ريس ويذرسون.

ويستند المسلسل على فكرة برنامج The Today Show للإعلامي المعروف ماثيو لاور في قناة إن بي سي الأمريكية ، والذي تعرض لمثل هذه التهمة من قبل وهي التحرش الجنسي، وهو ما أشارت إليه جينفر انستون عندما تحدثت عن السياق الدرامي، وقالت إن لاور هو المعني بشخصية ميتش كيسلر.