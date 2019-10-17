ياسمين رئيس ترد على شائعات انفصالها عن زوجها

نفت الفنانة المصرية ياسمين رئيس، الأخبار التي تم تداولها بشأن انفصالها عن زوجها المخرج هادي الباجوري، موضحة أن ما نُشر لا يمت للحقيقة بصلة.

وأوضحت ”رئيس“ أنها تلقت اتصالات عدة من زملائها وأصدقائها منذ انتشار أنباء طلاقها من زوجها، مطالبة بتوخي الحذر في نشر الأخبار خاصة أن هذا يتسبب في ضرر لأسرتها وعائلتها.

وكتبت ياسمين رئيس تغريدة عبر حسابها على تويتر قالت فيها: ”من امبارح وكل أهلي وصحابي بيكلموني عشان خبر طلاقي اللي أنا نفسي معرفوش ياريت الإخوة الصحفيين الأعزاء يراعوا بس ان الواحد عنده ناس وأهل الأخبار الكاذبة دي بتأثر عليهم، شكرًا“.

من امبارح وكل أهلي وصحابي بيكلموني عشان خبر طلاقي اللي انا نفسي معرفوش ياريت الإخوه الصحفيين الأعزاء يراعوا بس ان الواحد عنده ناس وأهل الأخبار الكاذبة دي بتأثر عليهم . شكراً — Yasmin raeis (@yasminraeis) October 16, 2019

وتفاعل المغردون مع توضيحها هذا، حيث أكد أحدهم أن غالبية ما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي حاليًا يتم أخذه بشخصنة من الكثيرين وأن من يكتب منشورًا كأنه يعبر عن حالته الخاصة.

وردت ياسمين رئيس باستهجان فقالت: ”يعني أنا دلوقتي لو في المستشفى مع صاحبتي اللي بتولد وكتبت تويته عن آلام الولادة الطبيعية تعاطفًا وتأثرًا بحالتها هتنزل أخبار الصبح إن أنا بولد طفلي الجديد كده من غير مقدمات من غير حتى ما يشوفوني حامل“.

وكانت ياسمين رئيس قد أثارت الجدل بشأن انفصالها عن زوجها المخرج هادي الباجوري، من خلال تغريدة غامضة، نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات ”تويتر“ وقالت: ”في أغلب الأوقات ومهما كانت الأسباب قوية لما ييجي قرار الانفصال بين اثنين بينهم عيشة وحياة طويلة بيفضل في حزن محتاج لوقت كبير عشان يعدي“.

وتفاعل وقتها جمهور الفنانة المصرية مع كلمة ”الانفصال“ حيث اعتبروها دليلًا على وقوع مشكلة بينها وبين زوجها، خاصة أنه عند الرجوع إلى حسابه بموقع التواصل ”إنستغرام“ جرى اكتشاف حذف الزوج بعض الصور التي جمعت بينه وبين زوجته في مهرجان الجونة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين رئيس السينمائية فيلم ”لص بغداد“، من بطولة محمد إمام وإخراج أحمد خالد موسى، فيما يعد آخر أعمال المخرج هادي الباجوري كليب ”وبقابل ناس“ للمطرب رامي صبري.