الإعلامية المصرية إسعاد يونس: لهذا السبب لم أتواجد خلال تكريمي بموسم الرياض

View this post on Instagram

أشارت الفنانة والاعلامية و المنتجة إسعاد يونس عن سعادتها البالغة بالتكريم الذي تم لها من خلال الهيئة العامة للترفيه الذي تم بموسم الرياض خلال اليومين الماضيين وقد أكد مستشارها الإعلامي عبدالجليل حسن عدم تلقيها أي دعوات للحضور في هذه المناسبة من أي من القائمين علي هذه الاحتفالية مؤكدة تقديرها وحرصها الكامل علي التجاوب مع كل الدعوات والتكريمات التي تتم لها كإعلامية مصريه سواء بالحضور او الاعتذار في حال عدم تمكنها من حضور أي من هذه المناسبات، فضلا عن تقديمها الشكر لجميع من سأل عنها من جمهورها ومحبيها عن أسباب غيابها وطمئنة جمهورها بانها بصحه جيده وتشكر الجميع علي محبتهم وحرصهم علي الاطمئنان عليها . #ادمن