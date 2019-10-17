الإعلامية المصرية إسعاد يونس: لهذا السبب لم أتواجد خلال تكريمي بموسم الرياض

كشفت الفنانة والإعلامية المصرية إسعاد يونس، سبب عدم حضورها تكريمها في موسم الرياض بالسعودية.

وقالت يونس عبر حسابها في ”إنستغرام“، إن ”السبب الحقيقي هو أنه لم يتم توجيه دعوة لها لحضور هذه الاحتفالية، وأنها لم تكن على علم بتكريمها من الأساس.“

لكنها أعربت عن ”سعادتها البالغة بالتكريم الذي تلقته من الهيئة العامة للترفيه بموسم الرياض“.

وجاء تصريح إسعاد في ”إنستغرام“ على لسان مستشارها الإعلامي عبدالجليل حسن، الذي أكد عدم تلقيها أي دعوات للحضور في هذه المناسبة.

وكانت الإعلامية المصرية بوسي شلبي، نشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات ”إنستغرام“، فيديو لتكريم الفنانة إسعاد يونس خلال حفل موسم الرياض الذي انطلق بالمملكة العربية السعودية، رغم عدم تواجدها بالحفل، وهو ما أثار التساؤلات حول أسباب تغيبها عن حفل تكريمها.