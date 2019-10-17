الإعلامية المصرية إسعاد يونس: لهذا السبب لم أتواجد خلال تكريمي بموسم الرياض

كشفت الفنانة والإعلامية المصرية إسعاد يونس، سبب عدم حضورها تكريمها في موسم الرياض بالسعودية.
وقالت يونس عبر حسابها في ”إنستغرام“، إن ”السبب الحقيقي هو أنه لم يتم توجيه دعوة لها لحضور هذه الاحتفالية، وأنها لم تكن على علم بتكريمها من الأساس.“
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أشارت الفنانة والاعلامية و المنتجة إسعاد يونس عن سعادتها البالغة بالتكريم الذي تم لها من خلال الهيئة العامة للترفيه الذي تم بموسم الرياض خلال اليومين الماضيين وقد أكد مستشارها الإعلامي عبدالجليل حسن عدم تلقيها أي دعوات للحضور في هذه المناسبة من أي من القائمين علي هذه الاحتفالية مؤكدة تقديرها وحرصها الكامل علي التجاوب مع كل الدعوات والتكريمات التي تتم لها كإعلامية مصريه سواء بالحضور او الاعتذار في حال عدم تمكنها من حضور أي من هذه المناسبات، فضلا عن تقديمها الشكر لجميع من سأل عنها من جمهورها ومحبيها عن أسباب غيابها وطمئنة جمهورها بانها بصحه جيده وتشكر الجميع علي محبتهم وحرصهم علي الاطمئنان عليها . #ادمن
لكنها أعربت عن ”سعادتها البالغة بالتكريم الذي تلقته من الهيئة العامة للترفيه بموسم الرياض“.
وجاء تصريح إسعاد في ”إنستغرام“ على لسان مستشارها الإعلامي عبدالجليل حسن، الذي أكد عدم تلقيها أي دعوات للحضور في هذه المناسبة.
وكانت الإعلامية المصرية بوسي شلبي، نشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات ”إنستغرام“، فيديو لتكريم الفنانة إسعاد يونس خلال حفل موسم الرياض الذي انطلق بالمملكة العربية السعودية، رغم عدم تواجدها بالحفل، وهو ما أثار التساؤلات حول أسباب تغيبها عن حفل تكريمها.