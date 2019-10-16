عبد الله السدحان يحسم الجدل بشأن عودته للتعاون مع ناصر القصبي فنيًا (فيديو)‎

حسم الفنان السعودي عبد الله السدحان الجدل حول إمكانية عودته للتعاون من جديد مع مواطنه ناصر القصبي، وذلك بعد ظهورهما معًا في حفل صناع الترفيه بالمملكة العربية السعودية، رغم أنهما على خلاف قضائي وشخصي.

وقال السدحان في تصريحات تلفزيونية ردًا على سؤال بشأن وجود عمل يجمع بينه وبين القصبي: ”هل أنا رافض؟، هل تسأليني أنا؟، أنا ما عندي اعتراض، ولكن لا يمكن أن تستمر الثنائيات إلى الأبد“.

وأضاف: ”أنا ما في بيني وبين القصبي خلاف، الخلاف ما بينا ورقي، هو مشروط بجهة وأنا مشروط بجهة، وأكبر دليل لقائي أنا وياه في حفل صناع الترفيه“.

وتابع: ”في ناس وراي يتكلمون بلساني وأنا لا أريد أن يتكلموا بلساني، وفي ناس يتكلمون بلسان أبو راكان وهو لا يريد ذلك أيضًا“.

وكان من المفترض أن الخلاف بين كلا الفنانين السعوديين ناصر القصبي وعبدالله السدحان الذي دام حوالي 4 سنوات قد انتهى، فور إعلان تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية عن عمل جديد يجمع بينهما، عبر قناة ”إم بي سي“.

وطالب الشيخ كلًا من القصبي والسدحان بالمشاركة في عمل واحد، أثناء حضورهما المؤتمر الصحفي للإعلان عن مشاريع الهيئة الترفيهية السعودية خلال العام الجاري.

ولم يعترض أي من الطرفين على فكرة المشاركة في عمل واحد من جديد، خاصة بعد تصفيق وترحيب جميع النجوم الحاضرين لهذا المؤتمر.

ونشر الفنان السدحان مقطع فيديو من داخل الحفل في مدينة الرياض، ظهر فيه بجانب القصبي وفنانين سعوديين وخليجيين آخرين، قبل أن يناديه بلقبه ”أبو راكان“ ليرد مرحبًا على الكاميرا.

وسبق أن رفع الفنان السعودي ناصر القصبي، دعوى قضائية ضدّ زميله الممثل السعودي عبدالله السدحان لفض الشراكة القائمة بينهما في شركة الهدف للإنتاج الإعلامي، التي يملكانها وأنتجا من خلالها مسلسلهما الشهير ”طاش ما طاش“ بأجزائه الـ 18، والذي توقف إنتاجه العام 2011، بعد انفصالهما فنيًا.