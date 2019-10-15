المخرج نعمو وشقيقه يتهمان جومانا مراد مجددًا باختطافهما تحت تهديد السلاح

واجه الفنانة السورية جومانا مراد، اتهامًا جديدًا من قبل المنتج أمير مصطفى نعمو وشقيقه المخرج صفوان مصطفى نعمو، باختطافهما تحت تهديد السلاح، بسبب خلافات بينهما أثناء تصوير دورها في مسلسل ”مدرسة الحب“.

وتقدم الأخوان ”نعمو“ ببلاغ جديد ضد جومانة، طالبا خلاله بإعادة فتح قضية اتهامها باختطافهما تحت تهديد السلاح.

ومن جانبه أكد مرتضى منصور محامي جومانا مراد في بيان صحفي، أن كل ما كتب من ادعاءات عن موكلته غير حقيقي، مشددًا على أن الأخوين نعمو مدعيان والنيابة والمحكمة بل والمحكمة الجنائية قررت حفظ القضية، بعد ثلاثة تظلمات منهما بسبب عدم كفاية الأدلة.

وأشار إلى أنّ تحريات المباحث لم تُثبت واقعة الخطف من الأساس، كما أن كاميرات الكومبوند الذي يضم فيلا جُمانة لم يُسجل دخول الثنائي كمختطفين.

وكان البلاغ المقدّم من الأخوين ”نعمو“ أشار إلى أن مراد وزوجها قاما باختطافهما داخل فيلا لهما في مصر، لإجبارهما على توقيع تنازل عن حقهما في المسلسل، وانتهى الأمر بحفظ القضية.

وقضت محكمة الجنايات الثانية في دمشق ”الاستئناف“، في شهر يوليو الماضي بالسجن عامين مع الأشغال الشاقة والغرامة على المخرج صفوان نعمو وشقيقه المنتج أمير نعمو في قضية الافتراء الجنائي على الفنانة السورية جومانة مراد، وزوجها الدكتور ربيع بسيسو.

وتبيّن لهيئة المحكمة السورية وقتها ثبوت كذب الادعاءات وعدم صحتها من قبل الأخوين نعمو، حيث حاولا تضليل الرأي العام لفترةٍ طويلةٍ، بعد تحايلهما على مواطنتهما جومانا مراد، والنصب عليها والحصول على مبالغ ماليةٍ طائلةٍ.