شاهد كيف أمضى النجوم العالميون ليلتهم في حفل صنّاع الترفيه بالسعودية (فيديو)

بثت قناة ”إم بي سي“ السعودية الخاصة، مساء الثلاثاء، مشاهد من حفل صنّاع الترفيه الذي أقيم على مدى يومين في مدينة الرياض، حيث ظهر نجوم الفن والرياضة والإعلام من مختلف دول العالم سعيدين في وجودهم بالمملكة.

ونظمت هيئة الترفيه السعودية، يوم الأحد الماضي، الحفل على هامش منتدى صناعة الترفيه الذي يستهدف تشجيع الاستثمار في القطاع، وقد دعت نجوماً عالميين وعرب في مختلف أنواع الفنون بجانب رياضيين وإعلاميين معروفين.

وأظهرت مقاطع فيديو من داخل الحفل، نجوماً معروفين بمتابعة جماهيرية واسعة، يعبرون عن سعادتهم بزيارة المملكة وتطلعهم للعودة مجدداً إلى البلد الخليجي الكبير، والذي تحول في زمن قياسي لوجهة مفضلة لكبار النجوم.

انطلاق حفل جوائز صناع الترفيه..

نجوم الفن والرياضة والترفيه في العالم يجتمعون في الرياض#حفل_توزيع_جوائز_صناع_الترفيه#mbc1 pic.twitter.com/7WV7LagCSq — MBC1 (@mbc1) October 15, 2019

وفي القاعة التي احتضنت الحفل في فندق ”ريتز كارلتون“ في الرياض، ظهر نجوم الفن في مصر، وبينهم يسرا ومحمد هنيدي ورجاء الجداوي وهاني شاكر، ونجوم الفن في لبنان، وبينهم وليد توفيق وملحم زين وراغب علامة وعاصي الحلاني، إضافة للإعلامي جورج قرداحي، ومن الخليج رابح صقر وخالد عبدالرحمن وحسين الجسمي وآخرون بينهم نجم كرة القدم السعودي سامي الجابر.

وتم في الحفل، تكريم الفائزين بجوائز ”منتدى صنّاع الترفيه“، وهم عشر شخصيات بارزة من المشاهير العرب والعالميين، تقدمهم الفنان السعودي، محمد عبده، وعمرو دياب، وماجدة الرومي، وعادل إمام، وسعد الفرج، أما قائمة المشاهير العالميين، فضمت ويل سميث، راسیل کرو، جیسون موموا، جون فاندام، والنجم السينمائي الهندي شاروخان.

وفيما يلي سلسلة مقاطع فيديو لأبرز مشاهد حفل صنّاع الترفيه:

جاكي تشان يبدي إعجابه كثيرا بالسعودية ويداعب الحاضرين بأنها مكان جيد لإظهار مهاراته القتالية

#حفل_توزيع_جوائز_صناع_الترفيه#mbc1 pic.twitter.com/qlyyr03NNu — MBC1 (@mbc1) October 15, 2019

ماذا طلب الفنان المصري عمرو دياب من أبو ناصر أثناء تكريمه؟#حفل_توزيع_جوائز_صناع_الترفيه#mbc1 pic.twitter.com/q6BSThOuKB — MBC1 (@mbc1) October 15, 2019

معالي المستشار تركي آل الشيخ يفاجئ محمد عبده بتوقيع عقد لأغنية الهولوجرام على الهواء مباشرة#حفل_توزيع_جوائز_صناع_الترفيه#mbc1 pic.twitter.com/uRUYdjNGmt — MBC1 (@mbc1) October 15, 2019