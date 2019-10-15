شاهد كيف أمضى النجوم العالميون ليلتهم في حفل صنّاع الترفيه بالسعودية (فيديو)

شاهد كيف أمضى النجوم العالميون ليلتهم في حفل صنّاع الترفيه بالسعودية (فيديو)

المصدر: الرياض- إرم نيوز

بثت قناة ”إم بي سي“ السعودية الخاصة، مساء الثلاثاء، مشاهد من حفل صنّاع الترفيه الذي أقيم على مدى يومين في مدينة الرياض، حيث ظهر نجوم الفن والرياضة والإعلام من مختلف دول العالم سعيدين في وجودهم بالمملكة.

ونظمت هيئة الترفيه السعودية، يوم الأحد الماضي، الحفل على هامش منتدى صناعة الترفيه الذي يستهدف تشجيع الاستثمار في القطاع، وقد دعت نجوماً عالميين وعرب في مختلف أنواع الفنون بجانب رياضيين وإعلاميين معروفين.

وأظهرت مقاطع فيديو من داخل الحفل، نجوماً معروفين بمتابعة جماهيرية واسعة، يعبرون عن سعادتهم بزيارة المملكة وتطلعهم للعودة مجدداً إلى البلد الخليجي الكبير، والذي تحول في زمن قياسي لوجهة مفضلة لكبار النجوم.

وفي القاعة التي احتضنت الحفل في فندق ”ريتز كارلتون“ في الرياض، ظهر نجوم الفن في مصر، وبينهم يسرا ومحمد هنيدي ورجاء الجداوي وهاني شاكر، ونجوم الفن في لبنان، وبينهم وليد توفيق وملحم زين وراغب علامة وعاصي الحلاني، إضافة للإعلامي جورج قرداحي، ومن الخليج رابح صقر وخالد عبدالرحمن وحسين الجسمي وآخرون بينهم نجم كرة القدم السعودي سامي الجابر.

وتم في الحفل، تكريم الفائزين بجوائز ”منتدى صنّاع الترفيه“، وهم عشر شخصيات بارزة من المشاهير العرب والعالميين، تقدمهم الفنان السعودي، محمد عبده، وعمرو دياب، وماجدة الرومي، وعادل إمام، وسعد الفرج، أما قائمة المشاهير العالميين، فضمت ويل سميث، راسیل کرو، جیسون موموا، جون فاندام، والنجم السينمائي الهندي شاروخان.

وفيما يلي سلسلة مقاطع فيديو لأبرز مشاهد حفل صنّاع الترفيه:

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