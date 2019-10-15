الفنانة نجوى علوان.. رحيل هادئ كحضورها (فيديو إرم)

عن عمر ناهز 45 عامًا، رحلت عن عالمنا الفنانة السورية نجوى علوان وسط تضارب في الأنباء حول سبب وفاتها، بين تعرضها لنوبة قلبية أو صراع مع مرض عضال.

رحيل مفاجئ أثار حزنًا كبيرًا في الوسط الفني، الذي فقد ممثلة أحبها الجمهور، وعاشوا معها لحظات ضحك تارة وبكاء تارة أخرى أثناء مشاهدتهم إياها بأدوار كوميدية أو عاطفية، لتبكيهم اليوم للمرة الأخيرة.

نعم، انتهت حكاية نجوى علوان، لكنها تركت خلفها أرشيفًا فنيًّا بدأ بمسلسل السيرة العربية في تسعينيات القرن الماضي، لتتوالى بعدها أعمال الفنانة الراحلة، والتي كان أبرزها: ”زائرة المساء، وعصي الدمع، وأهل الغرام، والتغريبة الفلسطينية“، فيما كان آخر أعمالها مسلسل ”عمر“ مع المخرج حاتم علي.

وبرعت الراحلة -أيضًا- في مجال الدوبلاج، فكم من شخص عشق صوتها وربما حفظ نصوصها عن ظهر قلب في مسلسلي الكرتون، أسطورة زورو، والمحقق كونان.

وخيم حزن عميق على صفحات مغنين وممثلين في مواقع التواصل الاجتماعي، التي امتلأت بعبارات النعي، ليكون عام 2019، قاسيًا على الساحة الفنية التي ودعت منذ أيام قليلة الممثل طلعت زكريا، ومن قبله عزت أبو عوف، وفاروق الفيشاوي، ومحمود الجندي.

ولأن أصحاب الرسالة يبقى أثرهم سنوات وسنوات عقب رحيلهم، ستبقى بصمة نجوى لامعة وخالدة في صفحات الفن العربي.