محمد رمضان يبدأ تصوير مسلسله الجديد ”البرنس“

يستعد الفنان المصري محمد رمضان لبدء تصوير مسلسله الجديد ”البرنس“، والذي من المقرر أن ينافس به في موسم دراما رمضان 2020.

وكشفت مصادر لـ“إرم نيوز“ تفاصيل جديدة عن المسلسل الذي يعكف على كتابته المخرج محمد سامي، وهو من يتولى مهمة إخراج العمل أيضًا، مشيرة إلى أن دور رمضان سيكون مشابهًا لشخصيته في مسلسل ”الأسطورة“ الذي قدمه الفنان الشاب منذ 3 سنوات.

وتابعت: ”الحبكة الدرامية للمسلسل ستكون مشابهة لما قدمه رمضان في الأسطورة مع اختلاف الأحداث والتفاصيل، إذ لجأ الفنان الشاب لمحمد سامي بعدما حققا سويًّا نجاحًا ساحقًا لم يتحقق في الأعمال التي قدمها محمد رمضان بعد الأسطورة، مثل نسر الصعيد وزلزال“.

وأضافت: ”رمضان سينشأ في عائلة يطلق عليها اسم عائلة البرنس، وستكون الأكبر في المنطقة التي يقطن بها وسيصبح رمضان كبير العائلة وسيتعرض لمواقف مختلفة تعتمد على الإثارة والتشويق“.

وأكدت المصادر: أن ”المخرج لم يستقر على فريق العمل، إلا أن هناك تجاهًا للاستعانة بالفنانة مي عمر زوجة المخرج محمد سامي بالإضافة إلى الثنائي أحمد عبد الله محمود ومحمد عز“.

يذكر أن محمد رمضان نشط أخيرًا في مجال الغناء إلى جانب التمثيل في السينما والتلفزيون، إذ قدم العديد من الأغاني على طريقة الفيديو كليب منها ”إنساي“ مع الفنان المغربي سعد لمجرد و“أنا الملك“ و“نامبر وان“ و“فيروس“ و“القمر“ و“عايزينها فوضى“ وغيرها.