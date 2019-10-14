الكشف عن حقيقة مرض الفنان حسين فهمي

كشفت الفنانة المصرية نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية في مصر، ورئيس اللجنة الصحية، حقيقة شائعة مرض الفنان المصري حسين فهمي، مؤكدة أن كل ما أُشيع لا أساس له من الصحة.

وأكدت نهال عنبر في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“ أنها كانت على تواصل مع الفنان حسين فهمي بالصدفة، أمس الأحد، مبينة أنه يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من أي أزمة صحية.

وأكدت أنها تواصلت معه مجددًا ظهر اليوم الإثنين بعد الحديث عن شائعة مرضه للاطمئنان عليه، وأخبرها أنه في منزله وبصحة جيدة، مشيرة إلى أنه قابل هذه الشائعة بالضحك.

وكان غياب الفنان حسين فهمي عن حفل زفاف ”دينا“، ابنة شقيقه مصطفى فهمي، السبت الماضي قد أثار جدلًا، الأمر الذي ساهم في انتشار التكهنات بشأن حالته الصحية، وأنها السبب وراء عدم ظهوره المعهود في المناسبات العامة.

وإثر تكرار غياب الفنان حسين عن مناسبات الوسط الفني، زادت الشائعات بشأن سوء وضعه الصحي وتواجده خارج مصر وأنه في فترة نقاهة، بعد إجرائه فحوصات طبية روتينية، وهي الشائعات التي نفاها الفنان المصري جملة وتفصيلًا.