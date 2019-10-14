العثور على نجمة البوب الكورية الشابة ”سولي“ جثة هامدة بمنزلها

توفيت نجمة البوب الكورية تشوي جين ري، الشهيرة بسولي، عن 25 عامًا، وفتحت الشرطة تحقيقًا في الحادثة؛ لمعرفة سبب الوفاة، وفيما إذا كانت انتحارًا أم لا.

ووفق وسائل إعلام محلية، عثرت الشرطة على النجمة الشابة جثة هامدة في منزلها، اليوم الإثنين.

وظهرت سولي، في وقت سابق، في مقطع فيديو وهي في حالة انهيار وكانت تبكي، كما سبق وعبرت عن ”مرارتها“ وشعورها الدائم بالاكتئاب.

وتمكنت نجمة البوب الكورية من تحقيق شهرتها منذ طفولتها، حيث ظهرت كطفلة ممثلة عام 2005 في عمل درامي، ثم سطع نجمها حين أصبحت عضوًا في فرقة K-pop الغنائية، قبل أن تعود مجددًا للتمثيل.