تضارب الأنباء حول سبب وفاة الفنانة السورية نجوى علوان

تضاربت الأنباء بشأن السبب الحقيقي لوفاة الفنانة السورية نجوى علوان، والتي رحلت عن عالمنا مساء أمس الأحد.

ووسط غياب أي تعليق رسمي من عائلة الفنانة الراحلة، تباينت الأنباء بشأن سبب وفاتها، وفيما ذكرت وسائل إعلام أن وفاتها جاءت بعد صراع مع مرض عضال، لم يُكشف عنه، ذكرت وسائل إعلامية أخرى أن وفاتها كانت إثر نوبة قلبية.

ووسط قيام معظم الفنانين السوريين بنعي المخرج التونسي الراحل شوقي الماجري، تجاهل معظمهم نعي زميلتهم الفنانة علوان، حيث شارك عدد قليل جدُا من الفنانين السوريين في نعي الراحلة.

الممثلة السورية نجوى علوان في ذمة الله .أقدم عزائي الخالص لكل اهلها والاصدقاء . تم النشر بواسطة ‏‎Yara Sabri‎‏ في الأحد، ١٣ أكتوبر ٢٠١٩

وداعا نجوى علوان …لروحك السلام …ما عم نلحّق تعازي والله …… تم النشر بواسطة ‏وائل رمضان‏ في الأحد، ١٣ أكتوبر ٢٠١٩

نجوى علوان … في قلب الله …حضورها مختلف كأبتسامتها الطيبة المختلفة منذ أن كانت طالبة في المعهد العالي للفنون… تم النشر بواسطة ‏الياس الحاج‏ في الأحد، ١٣ أكتوبر ٢٠١٩

رحم الله الزميلة #نجوى_علوان

تعازيّ لأسرتها الكريمة الله يصبرهم ويعينهم ، البقاء لله .. — تيم حسن | TIM HASSAN (@actortaim) October 14, 2019

وتخرجت نجوى علوان من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1990، وشاركت بأعمال مسرحية، و3 أفلام سينمائية، و31 مسلسلًا تلفزيونيًا، كما كان لها بصمة في الدوبلاج.

وكان من أبرز أدوارها الفنية شخصية ”لطيفة“ في مسلسل ”التغريبة الفلسطينية“ عام 2004، و“على طول الأيام“، حيث جسدت دور سيدة أعمال ناجحة تزوجت من رجل أصغر سنًا منها (لعب دوره الفنان تيم حسن).

كما اشتهرت الفنانة نجوى في دوبلاج مسلسل الكرتون ”أسطورة زورو“ والجزء الثاني من مسلسل الكرتون ”المحقق كونان“.

ولم يتم الكشف عن موعد جنازة ودفن الفنانة السورية الراحلة.