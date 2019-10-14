وفاة الفنانة السورية نجوى علوان

توفيت الفنانة السورية نجوى علوان بعد صراع طويل مع المرض، فيما نعاها عدد من المشاهير والفنانين.

رحم الله الزميلة #نجوى_علوان

تعازيّ لأسرتها الكريمة الله يصبرهم ويعينهم ، البقاء لله .. — تيم حسن | TIM HASSAN (@actortaim) October 14, 2019

الفنانة نجوى علوان … رحلت — Miran Ahmad (@MiranAhmadsy) October 13, 2019

الله يرحمك وتكون نفسك بالسما

نجمة #التغريبة_الفلسطينية

توفيت الفنانة السورية #نجوى_علوان

فليكن ذكراها مؤبدا pic.twitter.com/PJzMTESCFO — Elias Derani (@EliasDerani) October 13, 2019

وتخرجت نجوى علوان من المعهد العالي للفنون المسرحية في العاصمة دمشق، وكانت بداياتها الفنية عام 1992 في مسلسل ”السيرة العربية“، لتتوالى الأعمال الفنية لاحقًا عليها، وكان من أبرز المسلسلات التي شاركت بها ”نهارات الدفلي“ 1995، ”هوى بحري“ 1997، ”البحث عن صلاح الدين“ 2001، ”التغريبة الفلسطينية“ 2004، ”عصي الدمع“ 2005، ”رائحة المطر“ 2008، ”العقاب“ 2010، ”عمر“ 2012.

كما شاركت ”علوان“ في عدد من الأفلام السينمائية، وهي ”زائرة المساء“ 2003، ”الأمانة“ 2009، ”الليل الطويل“ 2009.

ولم يتم الكشف عن الأزمة الصحية التي أودت بحياة الفنانة.