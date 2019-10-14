وفاة الفنانة السورية نجوى علوان

وفاة الفنانة السورية نجوى علوان

المصدر: فريق التحرير

توفيت الفنانة السورية نجوى علوان بعد صراع طويل مع المرض، فيما نعاها عدد من المشاهير والفنانين.

وتخرجت نجوى علوان من المعهد العالي للفنون المسرحية في العاصمة دمشق، وكانت بداياتها الفنية عام 1992 في مسلسل ”السيرة العربية“، لتتوالى الأعمال الفنية لاحقًا عليها، وكان من أبرز المسلسلات التي شاركت بها ”نهارات الدفلي“ 1995، ”هوى بحري“ 1997، ”البحث عن صلاح الدين“ 2001، ”التغريبة الفلسطينية“ 2004، ”عصي الدمع“ 2005، ”رائحة المطر“ 2008، ”العقاب“ 2010، ”عمر“ 2012.

كما شاركت ”علوان“ في عدد من الأفلام السينمائية، وهي ”زائرة المساء“ 2003، ”الأمانة“ 2009، ”الليل الطويل“ 2009.

ولم يتم الكشف عن الأزمة الصحية التي أودت بحياة الفنانة.

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