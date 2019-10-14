السعودية.. عقد لتصوير وإنتاج 100 أغنية لمحمد عبده بتقنية ”الهولوغرام“ (فيديو)

أعلن رئيس الهيئة العامة السعودية للترفيه، تركي آل الشيخ، عن تعاقده مع فنان العرب النجم محمد عبده، لتصوير 100 أغنية بتقنية الهولوغرام.

جاء ذلك على هامش منتدى ”صناعة الترفيه“ وتحديدًا في حفل توزيع جوائز ”صناع الترفيه“ الذي كان محمد عبده، أحد المكرمين فيه، والذي أقيم داخل فندق ”ريتز كارلتون“، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، ضمن فعاليات موسم الرياض الذي انطلق في الـ11 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، ويستمر حتى كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وأشار آل الشيخ، إلى أنّ ”العمل على إنتاج 100 أغنية بهذه التقنية يأتي للمرة الأولى لفنان على مستوى العالم“، مؤكدًا في مقطع فيديو تم توثيقه خلال لحظة تكريم محمد عبده قائلًا: ”أبا محمد عبده يوقع معايا عقد تصوير 100 أغنية بتقنية الهولوغرام لأول مرة في تاريخ أي فنان في العالم“.

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تركي آل الشيخ @Turki_alalshikh في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه: محمد عبده سيصور مئة أغنية بتقنية الهولوجرام #موسم_الرياض#صناعة_الترفيه pic.twitter.com/PtXCpMaf3I — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) October 13, 2019

وأضاف: ”محمد عبده فنان كبير ويستحق.. وإن شاء الله خلال أشهر سترون هذه الأغنيات في الأسواق“.

وقوبل ما أعلنه تركي آل الشيخ، بعاصفة من الترحيب من النجوم الحاضرين للاحتفالية التي نظّمتها هيئة الترفيه بالمملكة بحضور نجوم الفن، ومن بينهم يسرا، محمد هنيدي، رجاء الجداوي، هاني شاكر، عاصي الحلاني، وليد توفيق، ملحم زين، راغب علامة، رابح صقر، خالد عبدالرحمن، حسين الجسمي، عبادي الجوهر، محمد عبده، أحلام، طارق العلي وعمرو دياب، وغيرهم من النجوم.

وعلى هامش هذه الاحتفالية تم تكريم عدد من النجوم الفائزين بجوائز ”منتدى صنّاع الترفيه“ بينهم عمرو دياب، ماجدة الرومي، راسیل کرو، جیسون موموا، جون فاندام، جاكي شان، والنجم السينمائي الهندي شاروخان.

يُذكر أن منتدى صناع الترفيه، يعد مبادرة جديدة لهيئة الترفيه السعودية، وتستهدف على مدى يومين، جمع رواد الترفيه حول العالم لتشجيعهم على الاستثمار في القطاع داخل السعودية من خلال عقد ورش عمل ومعرض لصناعة الترفيه في المملكة.