مصر للطيران تكشف حقيقة فيديو قيادة محمد رمضان لإحدى رحلاتها

كشفت شركة مصر للطيران حقيقة الفيديو الذي نشره الفنان محمد رمضان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام وهو يقود إحدى الطائرات من داخل قمرة القيادة بجانب قائد الطائرة أثناء إحدى الرحلات.

ونفت الشركة في بيان لها حدوث هذا الفيديو بأي من رحلاتها قائلة: ”هذا الموقف لم يتم مطلقا على أي من رحلات مصر للطيران، حيث إن ذلك يتعارض مع إجراءات السلامة الجوية والقوانين الدولية، وهو ما تحرص على تحقيقه الشركة الوطنية في جميع رحلاتها“.

وكان الفنان محمد رمضان قد نشر فيديو جديدا له، عبر حسابه الشخصي على موقع ”تويتر“، وهو على متن طائرة في طريقه إلى مدينة الرياض، استعدادا لإحيا حفله الغنائي ضمن موسم الرياض الترفيهي.

وذهب محمد رمضان إلى غرفة القيادة بالطائرة، وبدأ في قيادة الطائرة المحملة بالركاب وظهر صوت كابتن الطائرة وهو يقول: ”والمصحف محمد رمضان هو اللي سايق بينا الطيارة دلوقتي“.

وكتب رمضان على الفيديو: ”أول مرة أسوق الطيارة #ثقة_في _الله نجاح“، وتفاعل جمهوره مع الفيديو بشدة.