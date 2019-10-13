مؤلف ”زي الشمس“ يكشف تفاصيل الجزء الثاني خلال رمضان 2020

كشف ”السيناريست“ المصري تامر حبيب، تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل ”زي الشمس“، والذي جرى عرض الجزء الأول منه خلال شهر رمضان الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا.

وقال تامر خلال تصريح خاص لـ“إرم نيوز“ إن“الفنانة دينا الشربيني ستلعب دورًا في الجزء الثاني كما في الجزء الأول“، حيث من المتوقع عرضه في موسم رمضان 2020″، لافتًا إلى أنه سيبدأ كتابة القصة الأساسية الأسبوع المقبل.

وأكد الفنان أن هدفه في الوقت الحالي ”الاستقرار على شكل الفكرة والأحداث التي سيشهدها المسلسل في الموسم الجديد، لأن الجزء الثاني ليست له علاقة تمامًا بالجزء الأول“. مضيفًا:“هذا الجزء ليس تكملة لأحداث العمل كما يعتقد البعض، فالعامل المشترك هو اسم المسلسل وبطلته نور فقط“.

وذكر تامر، أن فريق العمل لم يستقر على أبطال المسلسل ولا اسم المخرج، حيث سيتم ترشيح بقية العناصر التي ستشارك في العمل بعد الانتهاء من كتابة الفكرة الرئيسة.

وكشف أن“دينا الشربيني“ كانت من المفترض أن تشارك في دراما رمضان 2020 بمسلسل (شفيقة ومتولي)، لكنها فضلت تأجيل هذا العمل بالاتفاق مع المخرج هاني خليفة، الذي بدأ تنفيذ مشروع ”زي الشمس 2“.

يذكر أن مسلسل ”زي الشمس“ عرض خلال شهر رمضان 2019 وشارك فيه إلى جانب دينا الشربيني عدد من النجوم، منهم: أحمد السعدني، وسوسن بدر، وريهام عبد الغفور، وجمال سليمان، وأحمد داوود، وأحمد مالك، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج سامح عبد العزيز.