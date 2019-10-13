الفنان ظافر عابدين: الصور التي تظهر دعمي لمرشح رئاسي بتونس مفبركة‎‎

نشر الممثل التونسي ظافر عابدين على حسابه في إنستغرام، فيديو ينفي من خلاله دعمه لأي من المرشحين للرئاسة في تونس، ويؤكد أن له اختياره الخاص في هذا الموضوع، لكنه يفضل الاحتفاظ به لنفسه ولا يريد التأثير على المصوتين.

ونشر بعد ذلك صورة يظهر فيها إصبعه وعليه أثار الحبر الخاص بأداء الأصوات، لإخبار متابعيه أنه قام بالتصويت بدوره من لندن.

ويبدو أن النجم لاحظ استخدام صوره من طرف مؤيدي أحد المرشحين، فنفى تمامًا أن تكون له أية علاقة بتلك الصور التي وصفها بـ“المفبركة“ .

واستغل ظافر الفرصة لتوجيه رسالة لمواطنيه، قال: ”الآن أهم شيء أن يختار التونسيون رئيسًا يمثلهم، ويخدم مصلحتهم ومصلحة أبنائهم ومستقبل تونس“.