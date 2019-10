منة فضالي تشارك راغب علامة المسرح وتتراقص على أغانيه (فيديو)

View this post on Instagram

قدمت الفنانة المصرية #منة_فضالي وصلة رقص على المسرح في حفل النجم اللبناني #راغب_علامة الذي أقيم مساء أمس على هامش ختام عرض أزياء بأحد الفنادق الكبرى. وأثناء أداء راغب أغنية "اللي بعنا خسر دلعنا" صعدت منة إلى المسرح واحتضنت راغب علامة الذي قبلها على جبينها ثم قدمت وصلة #رقص لتشعل أجواء الحفل ويتفاعل معها الحضور. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #مصر #فن #الوسط_الفني #أخبار_مشاهير #القاهرة #مشاهير #ترند #egypt #cairo #trend #news #celebreties #video