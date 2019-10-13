منة فضالي تشارك راغب علامة المسرح وتتراقص على أغانيه (فيديو)

قدمت الفنانة المصرية منة فضالي وصلة رقص على المسرح في حفل النجم اللبناني راغب علامة، الذي أقيم، مساء أمس السبت، على هامش ختام عرض أزياء بأحد الفنادق الكبرى.

وأثناء أداء راغب أغنية ”اللي بعنا خسر دلعنا“، صعدت منة إلى المسرح واحتضنت راغب علامة الذي قبلها على جبينها، ثم قدمت وصلة رقص لتشعل أجواء الحفل ويتفاعل معها الحضور.

وحضر الحفل مجموعة من نجوم ونجمات الفن في مصر والوطن العربي، أبرزهم سوزان نجم الدين وإلهام شاهين ومي فضالي وسهير شلبي وغيرهم.

وقدم راغب علامة في الحفل باقة مميزة من أجمل الأغاني بأرشيفه الفني القديم، منها: ”مغرم يا ليل“ و“الحب الكبير“ و“بتغيب بتروح“ و“طب ليه“ وغيرها.

ويشارك راغب علامة حاليًا في الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب الشهير ”ذا فويس“، وهو ضمن أعضاء لجنة التحكيم، والتي تضم نخبة من الفنانين، وهم: ”سميرة سعيد، أحلام، محمد حماقي“.

ويستعد علامة للتحضير لأغنية جديدة أثار عنوانها حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث تحمل اسم ”معركة كبرى“، وسبق أن صرح الفنان اللبناني عن هذه الأغنية بأنها ستشكل مفاجأة كبيرة لجمهوره وستكون باللهجة الخليجية.