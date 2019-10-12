”يوم الدين“ أفضل فيلم.. إعلان قائمة النجوم الفائزين بجوائز أوسكار السينما العربية

كشفت مؤسسة دير جيست القائمة على حفل توزيع جوائز أوسكار السينما العربية ACA للأفلام، عن قائمة النجوم الفائزين في دورتها الرابعة المقرر تسليمها في احتفالية ضخمة في يناير 2020.

وأكدت المؤسسة في بيان صادر عن مكتبها في القاهرة، أنه كان من المقرر إقامة الاحتفالية في الـ24 من أكتوبر الجاري، إلا أنه تم تأجيلها حتى يناير المقبل لاعتماد هذا التاريخ كل عام.

وجاء في بيان المؤسسة حصول فيلم ”يوم الدين“ على جائزة أفضل فيلم لعام 2019، فيما حصلت النجمة منة شلبي، على جائزة أفضل ممثلة دور أول عن دورها في فيلم ”تراب الماس“

وحصد الفنان ماجد الكدواني على جائزة أفضل ممثل دور أول عن دوره في فيلم ”تراب الماس“، كما نال أيضًا جائزة أفضل ممثل دور كوميدي عن دوره في فيلم ”طلق صناعي“.

وحصلت الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، جائزة أفضل ممثلة دور كوميدي عن دورها في فيلم ”البدلة“، أما الفنان محمد ممدوح فاقتنص جائزة أفضل ممثل دور ثان عن دوره في فيلم ”تراب الماس“.

وكان للفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد نصيب في هذه الجوائز حيث حصلت على جائزة أفضل ممثلة دور ثان عن دورها في فيلم ”عيار ناري“، وذهبت جائزة أفضل سيناريو لأبو بكر شوقي عن فيلم ”يوم الدين“.

فيما استحوذ فيلم ”تراب الماس“ على بقية الجوائزة وهي أفضل إخراج لمروان حامد وأفضل مونتاج لأحمد حافظ، وأفضل مكياج لطارق مصطفى، وأفضل تصفيف شعر لصبرى عبد الدايم، وأفضل ديكور لمحمد عطية، وأفضل مونتاج أصوات لأحمد أبو السعد، وأفضل تصوير لأحمد المرسي، وأفضل خلط أصوات لأحمد أبو السعد، وأفضل مؤثرات بصرية لأروما – تامر مرتضى، وأفضل موسيقى تصويرية لهشام نزيه، وأفضل أغنية بعنوان ”تقع وتقوم“ لمسار إجباري، وأفضل تصميم أزياء ستايليست لناهد نصرالله.

يُذكر أن احتفالية توزيع جوائز السينما العربية ACA، أٌيمت العام الماضي في 12 أكتوبر واستقبلتها إحدى الجامعات الخاصة بمنطقة 6 أكتوبر.