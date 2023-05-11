طارق الشيخ: طردت من منزلي.. ونجم معروف يحاربني دائمًا

كشف الفنان السوري طارق الشيخ عن أسوأ المواقف التي تعرَّض لها في حياته، بعد طرده من منزل أحلامه، على يد محتالين.

وقال في لقاء إعلامي مع "يلا ترند" إنه يعاني من أزمة نفسية في هذه الفترة بعد موقفٍ سيّئ تعرَّض له، إذ إنه يقيم في منزل عائلة زوجته واشترى منزلًا في منطقة أخرى في دمشق، لكنه لم يحظ بفرصة للعيش فيه.

وأضاف أنه كان يطمئن على المنزل بين الفترة والأخرى، وفي ذات مرة توجه للاطمئنان على منزله، فوجئ بوجود أحذية أمام الباب ونور المنزل مشتعل، لافتًا إلى أنه قام بتغيير قفل المنزل حين اشتراه، لذلك حاول فتحه بالمفتاح إلا أنه لم يتمكن من ذلك.