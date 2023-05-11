طارق الشيخ: طردت من منزلي.. ونجم معروف يحاربني دائمًا
كشف الفنان السوري طارق الشيخ عن أسوأ المواقف التي تعرَّض لها في حياته، بعد طرده من منزل أحلامه، على يد محتالين.
وقال في لقاء إعلامي مع "يلا ترند" إنه يعاني من أزمة نفسية في هذه الفترة بعد موقفٍ سيّئ تعرَّض له، إذ إنه يقيم في منزل عائلة زوجته واشترى منزلًا في منطقة أخرى في دمشق، لكنه لم يحظ بفرصة للعيش فيه.
وأضاف أنه كان يطمئن على المنزل بين الفترة والأخرى، وفي ذات مرة توجه للاطمئنان على منزله، فوجئ بوجود أحذية أمام الباب ونور المنزل مشتعل، لافتًا إلى أنه قام بتغيير قفل المنزل حين اشتراه، لذلك حاول فتحه بالمفتاح إلا أنه لم يتمكن من ذلك.
ولفت الفنان الشيخ إلى أنه وأثناء محاولته فتح الباب، تَفاجأ بفتحه من قبل امرأة، ليجد أن المنزل يضم ما لا يقل عن 8 نساء، وحين سألهن عن سبب تواجدهن، أبلغنه أنهن استأجرن المنزل من شخص لا يعرفه، مضيفًا أن النساء قمن بطرده من منزله.
وأكد أنه توجه إلى الشرطة وقدم شكوى، وتبين أن البيت ليس مستأجرًا إنما تم خلع قفله والدخول إليه عنوة، فقرر رفع دعوى، لكن القاضي قام بتبرئة الشخص المعني بالقضية، معلقًا بالقول: "هلق تارك الأمور لرب العالمين".
وأشار طارق الشيخ إلى أن المنزل كان كلّ ما جناه في عمره، وما حرم نفسه وأولاده منه، بهدف شرائه، مبينًا أنه حين وجد النساء في المنزل كان بصحبته زوجته وابنته، وقد انتابتهما نوبة من البكاء.
وعلى الصعيد الفني، ألمح الفنان طارق الشيخ إلى أن هناك فنانًا سوريًّا (وهو نجم)، لم يتطرق إلى اسمه، يستبعده دائمًا من المشاركة معه في أي عمل ويحاربه، انتقامًا منه بعد رفضه سابقًا لعب شخصية في مسلسل معه، لأن الشخصية لم تكن لتضيف شيئًا لمشواره الفني، على حد قوله.