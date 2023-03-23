رامز جلال يكشف كواليس تعرضه للدغة ثعبان ويطرح الأغنية الترويجية
كشف الفنان المصري رامز جلال، كواليس تعرضه للدغة ثعبان أثناء تصوير برنامج "رامز نيفر إند" الذي تذاع الحلقة الأولى منه اليوم عبر شاشة mbc، مشيرًا إلى أنه يحتاج إلى "تطعيم".
وطرحت قناة mbc الأغنية الدعائية للبرنامج، وهي من كلمات محمد البوغة ومن ألحان محمد عبد المنعم وتوزيع أحمد عادل، وتم تسجيل الأغنية تحت إشراف مهندس الصوت هاني محروس.
وقال رامز جلال في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر قناة mbc مصر: "بعد ما اتقرصت من الثعبان بقيت بحس بأنياب بتطلعي وأنا نايم ومحتاج أطّعم، وحسيت إن ربنا بيخلص ذنب الناس".
وتابع الفنان المصري: "عايز مبدئيًّا أعتذر لكل أصحابي وإخواتي اللي استضفتهم وعملت المقلب فيهم، بعتذر لأي حد زعل بعد الحلقة ما اتصورت، وهيزعل بعد الحلقة ما تتذاع، وحياة ابني بحبهم وبعتذرلهم وهم حبايبي وعلى رأسي".
وردًّا على سؤال حول الفنانين الذي كان يخشى ردود أفعالهم قال "جلال": "كل النجوم كنت حامل همهم كلهم، لأن في ناس ردود أفعالهم عنيفة ومش هعمل نفسي بيج رامي وأنا صحتي على قدي، وكان كل اللي هاممني إني مش عايز أدي حد وشي، وبحط وشي في صدر الضيف عشان عندنا حلقات تانية بنصورها".
وحول ظهور الفنان أحمد السقا وهو يأكل الثعبان قال رامز: "السقا بياكل سحالي ومش بني آدم، أنا مفهمتش بيعمل إيه وأنا بصور".
وأوضح: "رئيس قنوات إم بي سي مصر محمد عبدالمتعال واخد مستشفى بيستقبل فيها ضحايا البرنامج، عندنا 3 أو 4 ضحايا بس مجرد فحص لكن مفيش حاجة الحمدلله".
وأردف: "العربية التي ظهرت في تتر برنامجي مش بتاعتي والنضارات ده شغل عالي وتكلفة وحكايات من إم بي سي مصر وهيئة الترفيه بقى".
موجهًا رسالة لجمهوره، قائلًا: "كل سنة وأنتم طيبين والشعب المصري والسعودي والعربي بخير، ويارب ما يحرمني منهم أبداً يارب، ورمضان كريم على مصر والأمة الإسلامية كلها".