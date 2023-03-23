رامز جلال يكشف كواليس تعرضه للدغة ثعبان ويطرح الأغنية الترويجية

وتابع الفنان المصري: "عايز مبدئيًّا أعتذر لكل أصحابي وإخواتي اللي استضفتهم وعملت المقلب فيهم، بعتذر لأي حد زعل بعد الحلقة ما اتصورت، وهيزعل بعد الحلقة ما تتذاع، وحياة ابني بحبهم وبعتذرلهم وهم حبايبي وعلى رأسي".

وردًّا على سؤال حول الفنانين الذي كان يخشى ردود أفعالهم قال "جلال": "كل النجوم كنت حامل همهم كلهم، لأن في ناس ردود أفعالهم عنيفة ومش هعمل نفسي بيج رامي وأنا صحتي على قدي، وكان كل اللي هاممني إني مش عايز أدي حد وشي، وبحط وشي في صدر الضيف عشان عندنا حلقات تانية بنصورها".

وحول ظهور الفنان أحمد السقا وهو يأكل الثعبان قال رامز: "السقا بياكل سحالي ومش بني آدم، أنا مفهمتش بيعمل إيه وأنا بصور".