زوجة شادي زيدان تنعاه بعبارات مؤثرة
تحدثت سوزانا الفرا، زوجة الفنان السوري الراحل شادي زيدان عن وفاة زوجها لأول مرة، ونعته بكلمات مؤثرة، مشيرة إلى أن الحياة من بعده أصبحت "صعبة".
ونشرت زوجة شادي زيدان صورة تجمعهما عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام" وعلقت عليها قائلة: "شادي روحي يا بطل قصتي، يا حُبًا أبديًا سكنني، يا عزيز النفس من اجتمعت فيه الرجولة والشهامة والنبل، كنت دوماً نجمي المُرشد، حكيمي المعلم، خير الأب، أقرب الأخ، أطيب الصديق، أغلى الحبيب وأعظم الزوج".
وأضافت الفرا: "شادي يا هدية مُنحت لي من الرحمن لـ 27 سنة بحساب السنين الأرضية، كانت لتكتمل بعد شهرين، ليضل ذاك التاريخ تاركاً بصمته في كل تفاصيل حياتي، حبيبي يا شادي يا صاحب العقل الراجح، العين الثاقبة والحدس العالي الذي كان يُصيب دائما، إلا أنه أخطأ هذه المرة و يا له من خطأ".
وتابعت: "كنت تخبرني أننا سنكبر في العمر معاً وكنت أقول إنني طالما أشم عطرك فأنا شابة، لكن هيهات كَبِرتُ فجأة ولم أجدك قربي، صدى روحك يملأ كل زوايا قلبي الذي غادر مع قلبك، قلبك الحنون الذي طالما نمت على أنغام دقاته، خبأتك لسنين طويلة عميقاً عميقاً، بعيداً بعيداً عن الأنظار الفضولية، لأنني أؤمن أنني بأمان عندما تكون لي وحدي، لم أرد أن أتكلم عنك لأحد، لأن كل الكلام لا يكفي لوصفك".
وأكملت: "شادي شادينكا شدشودي، أحببتك، أحبك وسأحبك حتى نهاية الأكوان، شاكرة لله على كل لحظة قضيتها معك في هذا العالم الفاني، وأشكرك على الحب الذي غمرتني إياه بلا حساب، قصتي معك لم تنتهِ، أنتظر بشوقٍ التقاء أرواحنا حيث لا فراق ولا انفصال".
وختمت: "لله ما أعطى ولله ما أخذ، نور وسلام لروحك الحبيبة الأبدية في كل زمان ومكان".
وكان الفنان السوري "شادي زيدان" قد توفي، يوم الجمعة، عن عمر ناهز 49 عامًا؛ بعد تعرضه لجلطة دماغية خلال تصوير أحد مشاهد مسلسله الجديد "زقاق الجن" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.