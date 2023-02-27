زوجة شادي زيدان تنعاه بعبارات مؤثرة

وتابعت: "كنت تخبرني أننا سنكبر في العمر معاً وكنت أقول إنني طالما أشم عطرك فأنا شابة، لكن هيهات كَبِرتُ فجأة ولم أجدك قربي، صدى روحك يملأ كل زوايا قلبي الذي غادر مع قلبك، قلبك الحنون الذي طالما نمت على أنغام دقاته، خبأتك لسنين طويلة عميقاً عميقاً، بعيداً بعيداً عن الأنظار الفضولية، لأنني أؤمن أنني بأمان عندما تكون لي وحدي، لم أرد أن أتكلم عنك لأحد، لأن كل الكلام لا يكفي لوصفك".

وأكملت: "شادي شادينكا شدشودي، أحببتك، أحبك وسأحبك حتى نهاية الأكوان، شاكرة لله على كل لحظة قضيتها معك في هذا العالم الفاني، وأشكرك على الحب الذي غمرتني إياه بلا حساب، قصتي معك لم تنتهِ، أنتظر بشوقٍ التقاء أرواحنا حيث لا فراق ولا انفصال".

وختمت: "لله ما أعطى ولله ما أخذ، نور وسلام لروحك الحبيبة الأبدية في كل زمان ومكان".

وكان الفنان السوري "شادي زيدان" قد توفي، يوم الجمعة، عن عمر ناهز 49 عامًا؛ بعد تعرضه لجلطة دماغية خلال تصوير أحد مشاهد مسلسله الجديد "زقاق الجن" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.