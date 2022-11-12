أول تعليق من نضال الأحمدية على عودة شيرين إلى حسام حبيب

علقت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية على إعلان صديقتها الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عودتها لزوجها السابق ومواطنها الفنان حسام حبيب، مشيرة إلى أن شيرين حرة في تصرفها.



وقالت نضال الأحمدية في تصريح لـ "إرم نيوز": "طول الوقت كنت أتحدث أنا وشيرين في أمور كثيرة، وحينما أخبرتني أنها ستتزوج من حسام قلت لها مبروك والله يسعدك، والأهم إني أشوفك سعيدة، لأني بعتبرها أختي، وبعض الفنانين أعتبرهم إخوة لي".



وأضافت: "شيرين حبيبتي وأختي وأرسلت لها ورد، المهم هي تكون مبسوطة، وهذا قرارها، وهي التي ستعيش مع حسام حبيب ولست أنا".



وتابعت: "أنا بقف ضد حسام حبيب لما بيزعل شيرين، إذا راضية ما بتدخل أبدا، هي حبيبتي وأختي، هي مش للتجارة وللأخبار الصحفية أبدًا، في أشياء كثير بيني وبينها ليست للنشر، وشيرين من أطيب الناس اللي عرفتها بحياتي".



وأكدت نضال الأحمدية أنها لم تتفاجأ بقرار شيرين، وكانت متوقعة ذلك.

وأعلنت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، الجمعة، كتب كتابها على الفنان حسام حبيب، لتعود له مجددًا مطالبة الجمهور بالدعاء لها، مشيرة إلى أن عقد قرانها الخميس كان بحضور الأصدقاء المقربين.

جاء ذلك في أول حديث إعلامي للفنانة المصرية بعد أزمتها الأخيرة التي دخلت على إثرها إلى المستشفى، وذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه "الحكاية" المذاع عبر قناة mbc مصر.

واعتذرت شيرين لـ حسام حبيب بسبب التصريحات المسيئة له مضيفة: "بطمن الجمهور إني في عصمة رجل بيصوني ويحبني من البداية"، مشيرة إلى أنهما كانا متعرضان لـ"سحر" ولكن تم فكه.