وفاة السوبر مودل تاتيانا باتيتز عن 56 عاماً

رحلت السوبر مودل والممثلة الألمانية الشهيرة تاتيانا باتيتز عن 56 عاما، حسب ما أعلنت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأكدت الصحيفة أن وكالة الأزياء التي تعمل بها تاتيانا، أعلنت خبر وفاتها في منزلها بسانتا باربرا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، صباح أمس الأربعاء.

وعن سبب الوفاة، قالت الوكالة إن تاتيانا كانت تحارب مرض سرطان الثدي، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.

ونالت تاتيانا شهرتها عام 1990 بعدما ظهرت لأول مرة على غلاف مجلة "فوغ" المتخصصة بالموضة، حيث وقفت إلى جانب عارضات أزياء بارزات، هن ناعومي كامبيل وكريستي تورليغتون وليندا إيفانجيليستا وسيندي كروفورد.