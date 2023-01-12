تاتيانا باتيتز
تاتيانا باتيتزGetty Images

وفاة السوبر مودل تاتيانا باتيتز عن 56 عاماً

منى مصلح
منى مصلح

رحلت السوبر مودل والممثلة الألمانية الشهيرة تاتيانا باتيتز عن 56 عاما، حسب ما أعلنت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأكدت الصحيفة أن وكالة الأزياء التي تعمل بها تاتيانا، أعلنت خبر وفاتها في منزلها بسانتا باربرا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، صباح أمس الأربعاء.

وعن سبب الوفاة، قالت الوكالة إن تاتيانا كانت تحارب مرض سرطان الثدي، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.

ونالت تاتيانا شهرتها عام 1990 بعدما ظهرت لأول مرة على غلاف مجلة "فوغ" المتخصصة بالموضة، حيث وقفت إلى جانب عارضات أزياء بارزات، هن ناعومي كامبيل وكريستي تورليغتون وليندا إيفانجيليستا وسيندي كروفورد.

غلاف "فوغ"
غلاف "فوغ"فوغ
تاتيانا باتيتز
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أصبحت تاتيانا أكثر شهرة في المجال بعد أن شاركت المغني الإنجليزي الشهير جورج مايكل التمثيل في فيديو كليب أغنيته Freedom! 90.

لاحقا، ظهرت تاتيانا في عروض أزياء أبرز بيوت الموضة، ومنها شانيل وكالفن كلاين وفريساتشي، لتصبح واحدة من أهم 10 عارضات أزياء في العالم بفترة التسعينيات.

وقالت "ديلي ميل" إن تاتيانا رفضت عيش حياة فارهة في نيويورك أو لندن كباقي عارضات الأزياء، واختارت أن تسكن في كاليفورنيا، بسبب عشقها للحياة الطبيعية والحيوانات.   

تاتيانا في عروض الأزياء
تاتيانا في عروض الأزياء
"ابني هو مصدر سعادتي في الحياة. يجب عليه أن يؤمن بذاته وأن يكون على طبيعته وأن يفصح عن آرائه، يجب أن يكون عطوفا على كل شيء في كوكبنا من أشخاص وحيوانات وطبيعة".
تاتيانا باتيتز

حياتها الشخصية

تزوجت تاتيانا من جيسون جونسون من عام 2003 وحتى عام 2009، وأنجبت منه ابنها الوحيد جونا، الذي يبلغ من العمر اليوم 19 عاما.

تاتيانا مع ابنها جونا
تاتيانا مع ابنها جوناGetty Images

وقالت تاتيانا في مقابلة لها عام 2019: "ابني هو مصدر سعادتي في الحياة. يجب عليه أن يؤمن بذاته وأن يكون على طبيعته وأن يفصح عن آرائه، يجب أن يكون عطوفا على كل شيء في كوكبنا من أشخاص وحيوانات وطبيعة".  

منشورها الأخير

وكانت آخر مشاركة لتاتيانا عبر إنستغرام في أغسطس 2022، من خلال صورة لكلبيها ماتيلدا وجاتسبي، احتفالا باليوم العالمي للكلاب.

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