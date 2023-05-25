وفاة الفنان الكويتي أحمد جوهر بعد صراع مع المرض
توفي اليوم الخميس، الفنان الكويتي أحمد جوهر عن عمر ناهز 65 عاماً، بعد صراع مع المرض.
ونعى فنانون وصحفيون الراحل جوهر، مستذكرين أعماله الفنية والدرامية التي حظيت بشهرة واسعة في الكويت ودول الخليج.
ولد الراحل أحمد جوهر 29 مارس 1958 واشتهر بالأعمال التراثية التي تمثل الكويت قديمًا، حيث بدأ الراحل مشواره الفني في عام 1982 لكنه اشتهر في التسعينات.
ودفعه شغفه في الأعمال التراثية لدخول عالم الإنتاج بداية مشواره الفني، وأنتج أول عمل فني له في العام 1993 وهو مسلسل "طش ورش"، فيما دخل مجال الكتابة والتأليف في مسلسل "طير الخير"، وكذلك في الإخراج من خلال مسلسلي "العضب" و"جبي وعطبة".
وحصل الراحل جوهر على شهادته الفنية من "المعهد العالي للفنون المسرحية" عام 1984، وبدأ مشواره الفني بعدها، ثم انتقل إلى الإنتاج بالإضافة للتمثيل، لكن دوره في سنواته الأخيرة اقتصر على كتابة الأعمال الفنية، وأصبح مختصاً بتقديم الأعمال التراثية.