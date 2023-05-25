وفاة الفنان الكويتي أحمد جوهر بعد صراع مع المرض

توفي اليوم الخميس، الفنان الكويتي أحمد جوهر عن عمر ناهز 65 عاماً، بعد صراع مع المرض.

ونعى فنانون وصحفيون الراحل جوهر، مستذكرين أعماله الفنية والدرامية التي حظيت بشهرة واسعة في الكويت ودول الخليج.

ولد الراحل أحمد جوهر 29 مارس 1958 واشتهر بالأعمال التراثية التي تمثل الكويت قديمًا، حيث بدأ الراحل مشواره الفني في عام 1982 لكنه اشتهر في التسعينات.