فرناندو غونزاليس.. سيرة فيلسوف "أوترابارت"

ظلت حياة فرناندو غونزاليس مليئة بالحوادث الطريفة التي تعكس شخصيته الحقيقية والصريحة، وكان عمله يعكس أيضًا هذه الروح، فأراد أن يصنع فلسفة تشمل جوهر أمريكا اللاتينية وتنتقد القوى العظمى في القارة.

فرناندو غونزاليس، المعروف شعبيًا بفيلسوف أوترابارت Otraparte (الجزء الآخر) أو ساحر أوترابارت، يعتبر واحدًا من أكثر المفكرين الأصليين في عصره، فقد ترك عمله بصمة فريدة لا علاقة لها بما كتب في ذلك الوقت، فيما كان المفكر نفسه في جوهره نموذجًا حيًا للعبقرية.

في عام 1955 اقترح الكاتب ثورنتون وايلدر والفيلسوف جان بول سارتر أن يتم اختياره لجائزة نوبل في الأدب، لكن رد الفعل كان فظيعًا بين النخب الكولومبية التي عملت كل شيء لمنع تحقيق ذلك، والحقيقة هي أنّ فرناندو غونزاليس كان يزعج الكثيرين بسبب صراحته الفلكلورية وفكره الشمولي.

من أقوال فرناندو غونزاليس الشهيرة: "كل إنسان يعيش مغامرات رائعة، حتى لو كان محبوسًا في غرفة طولها عشرة أمتار، لأن حجم الأحداث الفردية يقاس بتأثيرها على الروح".

ووفقًا لتقرير نشره موقع nospensees في صفحته الثقافية قبل أسبوع، كان فرناندو غونزاليس من صنف الرجال الذين تم رفضهم في العديد من المواقع، وتم طرده من مدرسته الابتدائية والثانوية، كما رفضته الكنيسة، وتم حظر أحد أعماله باعتباره "خطيئة مميتة".